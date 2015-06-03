"Времена и эпохи": что посмотреть на историческом фестивале в Москве

Фото: historyfest.ru

6–7 июня в музее-заповеднике "Коломенское" пройдет пятый международный исторический фестиваль "Времена и эпохи. Рим". Интерактивные действия в течение двух дней фестиваля будут происходить на десяти крупных площадках Москвы.

В субботу, 6 июня, члены военно-исторических клубов разыграют противостояние двух легионов. Здесь посетители увидят основные приемы римской тактики в рукопашном бою, способы обороны и нападения.

Вечером гостям продемонстрируют театрализованное "Восстание Боудикки". Боудикка была женой Прасутага, царя кельского племени иценов. После его смерти римляне забрали все земли и имущество, а Боудикку прилюдно выпороли. Но потом она подняла народное восстание, во время которого удалось взять три римских города. В подготовке представления принимали участие реконструкторы, занимающиеся кельтской историей. Зрителей ждет инсценировка сражения кельтов с римским легионом.

Субботняя программа продолжится военными состязаниями по античному фехтованию и строевому бою. Участники должны будут решить задачи, такие, как "штурм укреплений", "битва за флаг", "сражения в ограниченном пространстве" и другое.

Также труппа античного отделения театра имени Луначарского из Херсонеса представит постановку комедии Аристофана "Женщины в народном собрании".

Желающие смогут увидеть и выступления гладиаторов, вооруженных всеми типами оружия, доступного им в те времена.

В воскресенье, 7 июня, организаторы обещают не менее захватывающую программу. Она начнется с Триумфального шествия по территории фестиваля. После этого зрителям покажут выступления античной конницы, состязания по групповым боям и античной тактике и битву с германцами, которая представит один из эпизодов противостояния римской армии и объединения варварских племен.

В Римском военном лагере "Война и мир" римского легиона" посетители узнают, как проходили строевые тренировки солдат, как наказывали провинившихся и как готовили пищу.

В Деревне кельтов всем желающим покажут, как обрабатывали стекло и изготовляли эмалированные украшения. "Палестина: ожившие события Иудейского восстания" покажет, как происходило прядение шерсти, помол муки и уход за лошадьми.

В Германском бурге можно будет узнать о военном и повседневном быте, культуре древних германцев.

Будет работать обучающая площадка для гостей фестиваля – там всех желающих познакомят с античным стрельбищем, метанием камней, упражнениями с мечом. Ожидается, что в этом году фестиваль посетят более 270 тысяч человек.