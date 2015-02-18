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18 февраля, 20:41

Торговый центр "Метрополис" на Войковской эвакуировали

эвакуация торговые центры чп Метрополис

Фото: twitter.com/пользователь Анастасия Андреева

В торговом центре "Метрополис" на Войковской прошла эвакуация, сообщают пользователи Twitter.

"ТЦ "Метрополис" эвакуировали по неизвестным причинам", – пишет пользователь Valeria Karpova.

В управлении МВД по Москве M24.ru информацию об эвакуации не подтвердили.

Ранее M24.ru сообщало, что из торгового центра "Охотный ряд" эвакуировали посетителей и сотрудников. Эвакуацию проводится из-за сообщения о якобы заложенной бомбе. Всего были выведены 1,7 тысячи человек.

Осенью прошлого года эвакуировали 400 человек из числа посетителей и сотрудников гостиницы "Москва", которая находится рядом с "Охотным рядом". Тогда неизвестный также сообщил о якобы заложенной бомбе.

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