Торговый центр "Метрополис" на Войковской эвакуировали

Фото: twitter.com/пользователь Анастасия Андреева

В торговом центре "Метрополис" на Войковской прошла эвакуация, сообщают пользователи Twitter.

"ТЦ "Метрополис" эвакуировали по неизвестным причинам", – пишет пользователь Valeria Karpova.

В управлении МВД по Москве M24.ru информацию об эвакуации не подтвердили.



Ранее M24.ru сообщало, что из торгового центра "Охотный ряд" эвакуировали посетителей и сотрудников. Эвакуацию проводится из-за сообщения о якобы заложенной бомбе. Всего были выведены 1,7 тысячи человек.

Осенью прошлого года эвакуировали 400 человек из числа посетителей и сотрудников гостиницы "Москва", которая находится рядом с "Охотным рядом". Тогда неизвестный также сообщил о якобы заложенной бомбе.