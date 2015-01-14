Готовящийся к выходу альбом Enter Shikari можно послушать в сети

Обложка альбома The Mindsweep
Новый альбом пост-хардкорщиков Enter Shikari стал доступен для прослушивания на сервисе "Яндекс.Музыка". Официальный релиз пластинки The Mindsweep состоится 19 января на собственном лейбле музыкантов Ambush Reality.
Всего в четвертую по счету студийную работу Enter Shikari вошли 12 песен. Предзаказ альбома можно сделать здесь.
Первый концерт в рамках тура в поддержку альбома пройдет сегодня в Германии.
"Шикари" на языках фарси, хинди, непали, урду и панджаби значит "охотник". Для музыкантов это персонаж в пьесе, которую вокалист Роутон Рейнольдс написал до создания группы. Шикари также является метафорой позитивной агрессии, силой в человеке, помогающей охотиться за панацеей от проблем.
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