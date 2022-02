Готовящийся к выходу альбом Enter Shikari можно послушать в сети

Обложка альбома The Mindsweep

Новый альбом пост-хардкорщиков Enter Shikari стал доступен для прослушивания на сервисе "Яндекс.Музыка". Официальный релиз пластинки The Mindsweep состоится 19 января на собственном лейбле музыкантов Ambush Reality.

Всего в четвертую по счету студийную работу Enter Shikari вошли 12 песен. Предзаказ альбома можно сделать здесь.

Первый концерт в рамках тура в поддержку альбома пройдет сегодня в Германии.

Enter Shikari

- английская пост-хардкор группа, образованная в 2003 году в городе Сент-Олбанс. Коллектив смешивает пост-хардкор с такими электронными жанрами, как дабстеп, транс и драм-н-бэйс. Дебютный альбом Take to the Skies вышел 19 марта 2007 года и попал на четвертую строчку британского хит-парада UK Albums Chart.

"Шикари" на языках фарси, хинди, непали, урду и панджаби значит "охотник". Для музыкантов это персонаж в пьесе, которую вокалист Роутон Рейнольдс написал до создания группы. Шикари также является метафорой позитивной агрессии, силой в человеке, помогающей охотиться за панацеей от проблем.