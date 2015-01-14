Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Музыка

14 января 2015, 13:58

Готовящийся к выходу альбом Enter Shikari можно послушать в сети

электронная музыка пост-хардкор музыка Enter Shikari

Обложка альбома The Mindsweep

Новый альбом пост-хардкорщиков Enter Shikari стал доступен для прослушивания на сервисе "Яндекс.Музыка". Официальный релиз пластинки The Mindsweep состоится 19 января на собственном лейбле музыкантов Ambush Reality.

Всего в четвертую по счету студийную работу Enter Shikari вошли 12 песен. Предзаказ альбома можно сделать здесь.

Первый концерт в рамках тура в поддержку альбома пройдет сегодня в Германии.

Enter Shikari - английская пост-хардкор группа, образованная в 2003 году в городе Сент-Олбанс. Коллектив смешивает пост-хардкор с такими электронными жанрами, как дабстеп, транс и драм-н-бэйс. Дебютный альбом Take to the Skies вышел 19 марта 2007 года и попал на четвертую строчку британского хит-парада UK Albums Chart.

"Шикари" на языках фарси, хинди, непали, урду и панджаби значит "охотник". Для музыкантов это персонаж в пьесе, которую вокалист Роутон Рейнольдс написал до создания группы. Шикари также является метафорой позитивной агрессии, силой в человеке, помогающей охотиться за панацеей от проблем.


[html][/html]

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать