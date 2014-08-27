Контролеры смогут проверять билеты после выхода пассажира из электрички

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Согласно новым правилам перевозки пассажиров ж/д транспортом, вступившим в силу 12 августа, контролеры смогут проверять билеты не только во время поездки, но и после выхода с электрички, рассказал журналистам в среду заместитель председателя региональной энергетической комиссии (РЭК) Москвы Александр Синев.

Он добавил, что новые правила расширяют понятие безбилетного проезда. Безбилетным считается любой пассажир без проездного документа или документа, который подтверждает льготы. "Зайцем" будет также считаться пассажир, предъявивший поддельный проездной, а также билет с истекшим сроком или ранее использованный. Штраф будет иметь право взыскать сам перевозчик. При этом помимо штрафа пассажир должен будет оплатить сбор за оформление проездного документа. Ранее безбилетником считался пассажир без проездного документа или с недействительным билетом.

Синев также рассказал, что в правилах предусматривается перевозка велосипедов в специально оборудованных вагонах для багажа. Так, один из трех вагонов должен быть оборудован свободным пространством, он будет маркирован. Однако когда это будет сделано, пока неизвестно.

Кроме того, в правилах более детализированы вопросы перевозки домашних животных. Стоимость провоза питомцев не может превышать 25% от стоимости билета взрослого пассажира. Синев подчеркнул, что в случае превышения стоимости необходимо обращаться в РЭК.

Контролерам разрешили высаживать безбилетников из электричек

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, что с 12 августа контролеры имеют право принимать решение и высаживать безбилетных пассажиров с поезда. Помогать им в этом будут сотрудники транспортной полиции. Однако решать, кого нужно попросить из вагона, будут все-таки контролеры.

"До приказа у сотрудников компании-перевозчика не было никаких оснований высадить пассажира. Теперь это право есть. Но это не значит, что мы будем выкидывать людей из поезда. Будем искать наиболее эффективную форму, потому что мы не заинтересованы в том, чтобы высадить пассажира – мы хотим, чтобы он оплатил проезд. Высаживание пассажира – крайне негативная и исключительная форма реагирования", – отметил исполнительный директор ОАО "Центральная пассажирская компания" Максим Дьяконов. Максим Дьяконов.

M24.ru также сообщало, что ЦППК планирует создать единую базу данных, которая позволит отслеживать очереди в кассы, а также выявлять факты мошенничества контролеров. Туда будет отправляться информация обо всех купленных билетах, и эти данные будут сопоставляться с количеством пассажиров, прошедших через турникеты.

В базу также попадут данные с маршрутных листов кассиров-контролеров. Таким образом, аналитики системы смогут оценить эффективность работы касс, загруженность поездов, а также понять, не пропустил ли контролер безбилетника через турникет, положив деньги за проезд себе в карман.