В Подмосковье электричка сбила трех человек, двое погибли

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Два человека погибли в результате инцидента, который произошел в Подмосковье. Три человека попали под поезд, двое из них скончались на месте, третий госпитализирован.

ЧП произошло на 16-м километре перегона "Люберцы-Перово". Трое рабочих ООО "Тоннельный отряд-18" были сбиты электричкой, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Двое пострадавших скончались на месте, третий госпитализирован с многочисленными травмами. По факту инцидента следственные органы начали доследственную проверку.

В ходе проверки следователи опросили руководителя отдела производственного контроля компании "Тоннельный отряд-18", который пояснил, что эта организация строит объекты столичного метро на участке "Выхино-Жулебино".

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Продолжается расследование уголовного дела.