Туристы смогут посещать Останкинскую башню со скидкой 20%

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Постояльцы московских отелей смогут посетить Останкинскую телебашню по специальному ваучеру, который даст 20% скидку на экскурсию. Получить такой ваучер можно на ресепшене гостиницы, сообщает комитет по туризму и гостиничному хозяйству Москвы.

Экскурсия будет включать в себя посещение крытой галереи башни и двух смотровых площадок - закрытой панорамной на высоте 337 метров и открытой на высоте 340 метров от земли.

"Ваучер действителен для совершения экскурсии в течение одного года с даты выдачи, а саму экскурсию можно совершить ежедневно с 10.00 до 21.00", - отмечается в сообщении.

В настоящее время услуга доступна только для постояльцев гостиницы "Космос". Благодаря скидке стоимость взрослого билета на экскурсию снизилась с 850 рублей до 680, детского - с 450 до 360 рублей.

При этом в пресс-службе телебашни отметили, что количество гостиниц, которые участвуют в программе, планируется увеличить.