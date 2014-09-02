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Маршруты и гиды

02 сентября 2014, 19:43

Москвичей приглашают на экскурсии в компании Ломоносова и Энштейна

экскурсии День города флешмобы проекты маршруты и гиды Школа молодого москвича

Фото: vk.com/moscowschool

Экскурсионный флешмоб, организованный Школой молодого москвича, пройдет 13 сентября в столице. В столице одновременно стартуют пять экскурсий, а компанию профессиональным гидам составят двойники Ломоносова, Эйнштейна, Циолковского и других известных ученых, ставших символами Школы.

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Как рассказали M24.ru представители проекта, флешмоб станет подарком столице ко Дню города. Любой желающий может через интернет-площадку timepad.ru выбрать один из экскурсионных маршрутов и зарегистрироваться. Экскурсии будут бесплатными, но количество мест ограничено, так что тянуть с регистрацией не стоит. Все экскурсии стартуют в 16.00 от станции метро Кропоткинская и продлятся примерно два с половиной часа. Сбор участников – у памятника Фридриху Энгельсу.

  • Программа "Истории Гоголевского бульвара" будет посвящена историям, легендам, зданиям и памятникам, расположенным в районе знаменитого бульвара.
  • Тем, кто выберет "Сокровища Пречистенки", расскажут о прежних обитателях колоритных особняков этого старинного квартала, получившего прозвище "Московский Сен-Жермен" в честь богемного района Парижа.
  • Маршрут "Золотая миля" пройдет по улицам и переулкам между Остоженкой и Пречистенской набережной и познакомит горожан с самыми интересными постройками московского модерна.
  • "Дворянская Пречистенка" предложит вспомнить о дворянском прошлом столицы, о представителях самых известных аристократических фамилий.
  • Однако самым необычным можно считать маршрут "Москва молодая". Эта экскурсия разработана специально для проекта "Школа молодого москвича" и не имеет аналогов в других экскурсионных бюро города. Маршрут позволяет оценить, как изменился наш город за последние 3-5 лет. Кроме того, экскурсанты узнают, давно ли столицу стали называть городом, который никогда не спит, увидят, какие места стали популярными у влюбленных XXI века, посетят креативную площадку, в которую превратилась фабрика "Красный Октябрь".

Школа молодого москвича

Школа молодого москвича – проект, созданный при поддержке департамента культуры. Он ориентирован на молодежь, которая интересуется окружающим миром, наукой, культурными достижениями, а также прошлым своего города. Школа стремится познакомить жителей города с его традициями, культурой и современным лицом. В рамках проекта проходят лекции историков, культурологов, тренеров, мастер-классы, городские квесты, пешеходные экскурсии по городу. Кроме того, организуются выездные школы для студентов, которые проживают в общежитиях столичных вузов. Ломоносов, Циолковский, Эйнштейн и другие деятели науки являются символами проекта, рассчитанного на молодых людей, которые стремятся развиваться и учиться. Именно поэтому загримированные ученые будут сопровождать участников экскурсий и фотографироваться с ними.

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