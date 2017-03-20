Изъятые в Домодедове обезьяны могут быть редкими яванскими макаками

Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Детеныши обезьян, изъятые у гражданки Узбекистана на таможне в аэропорту Домодедово 17 марта, могут принадлежать к редкому виду яванских макак. Об этом сообщает пресс-служба Мосприроды.

Как подчеркивают специалисты, яванские макаки находятся под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Обнаруженных в Домодедове животных перевозили в пластмассовых контейнерах внутри картонных коробок. Проведя длительное время без пищи и воды, а также при низкой температуре и почти без воздуха, детеныши были сильно истощены и пребывали в стрессовом состоянии.

Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы



После изъятия обезьян передали в Центр передержки диких животных под Яхромой для реабилитации.

Как отметил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, оперативные действия сотрудников таможни спасли жизнь животным. Их уже осмотрели ветеринары, и в настоящее время они получают весь необходимый уход и правильное питание.