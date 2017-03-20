Изъятые в Домодедове обезьяны могут быть редкими яванскими макаками

Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы
Детеныши обезьян, изъятые у гражданки Узбекистана на таможне в аэропорту Домодедово 17 марта, могут принадлежать к редкому виду яванских макак. Об этом сообщает пресс-служба Мосприроды.
Как подчеркивают специалисты, яванские макаки находятся под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
Обнаруженных в Домодедове животных перевозили в пластмассовых контейнерах внутри картонных коробок. Проведя длительное время без пищи и воды, а также при низкой температуре и почти без воздуха, детеныши были сильно истощены и пребывали в стрессовом состоянии.
Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы
После изъятия обезьян передали в Центр передержки диких животных под Яхромой для реабилитации.
Как отметил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, оперативные действия сотрудников таможни спасли жизнь животным. Их уже осмотрели ветеринары, и в настоящее время они получают весь необходимый уход и правильное питание.
Служебная собака обнаружила обезьян при досмотре багажа пассажиров, прибывших из вьетнамского Хошимина. Они находились в пластиковых клетках для транспортировки.
Багаж принадлежал 45-летней гражданке Узбекистана, разрешительных документов у нее не было. Женщина утверждала, что привезла обезьян для знакомого, который должен был ее встретить.