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Экология

10 декабря 2012, 17:22

Куда девать использованные батарейки, лампочки и градусники

экология улицы утилизация дворы батарейки градусники лампочки медицина обо всем

Фото: ИТАР-ТАСС

Куда девать использованные батарейки и энергосберегающие лампочки, просроченные лекарства и испорченные градусники? Такими вопросами задаются все люди, которым не безразлична судьба окружающей среды. В Европе эти вопросы давно решены, например, для утилизации батареек в магазинах и больницах установлены специальные контейнеры.

Батарейки

В настоящее время в России практически нет заводов, специализирующихся на утилизации высокотехнологичных отходов. Активисты-защитники природы советуют в любом случае не выбрасывать батарейки в мусорные контейнеры, а собирать, например, в пластиковые бутылки и хранить в сухом, темном месте подальше от детей. Время от времени их можно вывозить в Европу и выбрасывать там в специальные контейнеры. В Москве существует несколько пунктов приема батареек, там их хранят либо также вывозят за границу.

Стоит знать, что одна пальчиковая батарейка, выброшенная в мусорное ведро, загрязняет тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли. Дело в том, что батарейки содержат различные тяжелые металлы (цинк, марганец, кадмий, никель, ртуть), которые даже в небольших количествах могут причинить вред здоровью человека и животных. Причем ртуть может попасть в организм из зараженных воды, овощей, мяса и имеет свойство накапливаться. Каждый год на свалки столицы попадает более 15 миллионов батареек. В любом случае, лучше покупать аккумуляторы, которые имею значительно более долгий срок работы.

В ЕС, США и Японии производители батареек законодательно обязуются утилизировать использованный продукт. В России, к сожалению, таких законов пока нет.

Люминесцентные лампы

Их можно сдавать в ДЕЗ или РЭУ, где должны быть установлены специальные контейнеры. Основание для приема – распоряжение правительства Москвы "Об организации работ по централизованному сбору, транспортировке и переработке отработанных ртутьсодержащих люминесцентных и компактных люминесцентных ламп" от 19 мая 2010 года № 949-РП."

Пункты приема люминесцентных ламп можно найти на сайте Greenpeace.

Термометры

Выбрасывать градусники ни в коем случае нельзя. Если у вас разбился термометр, надо вызвать МЧС. Спасатели соберут ртуть, обработают помещение и сделают замеры на наличие паров металла в воздухе. В случае такого ЧП на лицо надо надеть марлевую повязку, на руки – резиновые перчатки. Пол и мебель надо вымыть раствором марганцовки. Остатки ртутного термометра можно отнести в санэпидемстанцию.

Лекарства

Специальных пунктов приема просроченных лекарств нет. Что можно сделать: таблетки вынуть из упаковки, выдавить мази. Содержимое можно просто спустить в унитаз – таким образом точно не пострадают люди или животные. Между тем врачи напоминают, что ревизию домашних медикаментов нужно проводить не реже раза в год, при этом покупать лекарства впрок не стоит.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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