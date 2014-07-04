Дуб и сирень лидируют в голосовании за зеленый символ Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС
В голосовании за растение - символ Москвы - определились два явных лидера. Дуб и сирень, набрав практически одинаковое количество голосов, опережают конкурентов с большим отрывом, сообщает пресс-служба Министерства природы России.
По состоянию на 8.20 4 июня за дуб отдали свои голоса 1332 человека, а за сирень - 1313. Тройку лидеров замыкает липа, которую видят зеленым символом Москвы 980 человек.
Ссылки по теме
Проголосовать за вяз, клен, дуб, липу, рябину, сирень или ясень можно на официальном сайте акции "Аллея России".
Всего в голосовании по выбору символов регионов для "Аллеи России" приняли участие более 52 тысяч человек.
Итогом проекта станет создание парка в Севастополе, где каждый субъект федерации будет представлять свое дерево, кустарник или растение. Голосование продлится до 31 августа.
Сайты по теме