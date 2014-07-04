Дуб и сирень лидируют в голосовании за зеленый символ Москвы

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В голосовании за растение - символ Москвы - определились два явных лидера. Дуб и сирень, набрав практически одинаковое количество голосов, опережают конкурентов с большим отрывом, сообщает пресс-служба Министерства природы России.

По состоянию на 8.20 4 июня за дуб отдали свои голоса 1332 человека, а за сирень - 1313. Тройку лидеров замыкает липа, которую видят зеленым символом Москвы 980 человек.

Проголосовать за вяз, клен, дуб, липу, рябину, сирень или ясень можно на официальном сайте акции "Аллея России".

Всего в голосовании по выбору символов регионов для "Аллеи России" приняли участие более 52 тысяч человек.

Итогом проекта станет создание парка в Севастополе, где каждый субъект федерации будет представлять свое дерево, кустарник или растение. Голосование продлится до 31 августа.