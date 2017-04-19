Телеканал "Москва 24" и 55 ресторанов подарят москвичам авторские открытки

Фото предоставлено организаторами акции

55 ресторанов Москвы примут участие в совместной весенней акции телеканала "Москва 24", радиостанций Capital FM и "Москва FM".

До конца весны гости ресторанов-участников получат на память авторские открытки от телеканала "Москва 24", радиостанций Capital FM и "Москва FM". Открытки с видами Москвы, выполненные в едином художественном стиле, станут прекрасным дополнением любой коллекции, или же послужат приятным знаком внимания родным, близким и друзьям.

Бумажные открытки с написанным от руки приветствием – добрая традиция, которая становится все более модной в век гаджетов и социальных сетей.

Подробнее о ресторанах, в которых можно найти открытки, можно узнать в программе Restaurant Guide на Capital FM 105,3 в эфире каждые 2 часа по вторникам и пятницам.

Тираж открыток лимитирован.