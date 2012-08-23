Фестиваль джаза пройдет в саду "Эрмитаж"

ИТАР-ТАСС

XV Московский международный фестиваль "Джаз в саду Эрмитаж" откроется 24 августа. На нем выступят 12 российских и зарубежных ансамблей, в том числе звезды джаза из США, Австрии, Польши и Израиля.

В первый день работы фестиваля прозвучат композиции KLM band, Трио Евгения Рябого, Святослава Текучева, ансамбля Алексея Подымкина, Дианы Поленовой и LABer band Евгения Ревнюка, а также музыкантов из США – пианиста-виртуоза Джорджа Коллигана и Хендрика Меркенса, - сообщает РИА Новости.

25 августа в саду "Эрмитаж" выступят кларнетист и саксофонист Валерий Киселев и ансамбль классического джаза, квартет саксофониста и флейтиста Сергея Головни, а также коллектив из Австралии Flip Philipp & Organ transport и Opus 5 – американский квинтет солистов Mingus big band.

В заключительный день работы фестиваля, 26 августа, свои композиции представят саксофонистка и вокалистка Анна Королева и ансамбль Jump, большой джазовый оркестр Петра Востокова, израильский квартет Итамара Борохова, а также Хенрик Миськевич и польский ансамбль Full drive.

Начало концертов в 17.00. Стоимость билетов – 1000 рублей, для пенсионеров и льготников – 300 рублей.