28 февраля 2016, 23:32

Происшествия

65 несовершеннолетних футбольных фанатов задержаны на юге Москвы

Фото: ТАСС

В ходе реализации оперативной информации о конфликте между членами фан-клубов футбольных команд, полиция Москвы задержала 67 человек. 65 из них оказались несовершеннолетними, сообщает МИА "Россия сегодня".

"Сегодня в ходе реализации оперативной информации МУРа о запланированном конфликте между членами фан-клубов футбольных команд на территории ЮВАО Москвы сотрудниками столичной полиции было доставлено в ОВД 67 человек, из них 65 несовершеннолетние", – сообщил представитель ПНД.

Инспекторами ПДН проведена разъяснительная работа, после чего они переданы родителям. "О данном факте будет сообщено в учебные заведения, с остальными доставленными проводится профилактическая работа", – сообщили в полиции.

По данным источника в правоохранительных органах столицы, футбольные фанаты двух команд планировали устроить между собой драку "стенка на стенку" в одном из городских парков. Однако информация об этом была получена спецслужбами.

По словам собеседника, фанаты быстро оповестили друг друга о появлении полиции на месте предполагаемой акции и попытались сменить место встречи, однако направлявшихся на акцию молодых людей стали останавливать еще по пути, неподалеку от станции метро "Рязанский проспект", и доставлять в отдел полиции на разбирательство.

Полицейские проверки были проведены и на территории прилегающих районов города. В частности, ранее поступала информация о возможной драке футбольных фанатов на улице Севанской на юге Москвы. Направленные туда наряды полиции, согласно официальной информации ГУ МВД, никаких противоправных действий не зафиксировали.

