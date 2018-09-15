Британский продюсер Филип Перкон: Конфликт между странами лишь увеличил интерес к России

18 сентября в Москве впервые стартует кинофестиваль "Эхо Единорогов". Зрители смогут увидеть 13 фильмов, снятых зарубежными режиссёрами о России. Это ретроспектива картин, номинантов и призеров международной премии "Золотой Единорог", которую вручают в рамках Недели российского кино в Великобритании. О том, какой иностранные кинопроизводители видят нашу страну, и как острый политический кризис, в частности, "дело Скрипалей", отразилось на культурных связях между странами – порталу Москва 24 рассказал британский продюсер, основатель и генеральный директор фестиваля Филип Перкон.

Филип Перкон на открытии фестиваля Золотой Единорог 2017

В рамках фестиваля "Эхо Единорогов" будут показаны семь художественных фильмов и шесть документальных, что объединяет эти картины? По какому принципу происходил отбор в программу?

Уникальность программы нашего фестиваля в том, что мы привезли лучшие фильмы, которые с 2016 года были номинированы или награждены премией "Золотой Единорог". Это ленты со всего мира, имеющие какую-либо связь с Россией: основаны на российском сценарии, русской литературе или посвящённые стране. Все эти картины были высоко оценены жюри, в которое входили лучшие российские режиссеры, актёры и кинокритики. Это уникальная подборка фильмов, демонстрирующая взгляд зарубежного кинематографа на Россию. Большинство из них никогда не показывали в ваших кинотеатрах.

Есть ли опасения, что российский зритель не оценит зарубежный взгляд на свою страну? Например, в программе фестиваля есть фильм режиссера Виестурса Кайришса "Хроники Мелании", в котором рассказывается о депортации латышей в июне 1941 года, причем с такой точки зрения на советскую историю, которую не готовы разделить многие россияне.



Мы впервые проводим такой фестиваль в России и, конечно, мы можем только предполагать, как всё пройдёт. Но я уверен, что российским зрителям будет интересно, пусть даже не с любой интерпретацией своей истории или современной жизни они готовы согласиться. Я думаю, что любой культурный обмен и конструктивный диалог всегда полезны. После просмотра некоторых фильмов у зрителей будет возможность обсудить, задать вопрос людям, которые его сняли. Кто-то посмеётся, кто-то покритикует, а кому-то понравится. Этот диалог важен и для зрителей, и для авторов.

Главный приз премии "Золотой Единорог"

Что интересует зарубежных кинематографистов в России?



Во всём мире традиционно большой интерес вызывает русская литература, классическая культура и богатая история. Но, конечно, зарубежные фильмы о России разные. В нашей программе есть картина "Полина" про современную Россию, с ее проблемами и культурой. Есть британский фильм "Леди Макбет", который основан на произведении писателя Николая Леского "Леди Макбет Мценского уезда". Есть фильм о бразильских актрисах "Красный русский". По сюжету, с девушками, приехавшими в Россию учиться, происходит череда приключений, в результате которых они знакомятся со страной и её жителями. Есть ирландский фильм "Москва никогда не спит", который показывает город современным и ярким. Есть и исторические фильмы, например, документальная картина эстонского режиссёра "Советский хиппи" и анимационная лента "1917 – настоящий Октябрь". То есть, можно сказать, что зарубежных кинематографистов в России интересует всё.

Много ли фильмов, посвященных российской тематики, выходит в мире? Формируя программу, есть из чего выбрать?

Очень много документальных лент. Каждый год это десятки зарубежных фильмов со всего мира про российскую природу, историю и массу других тем. С художественными лентами ситуация неоднозначная. Когда мы только запускали фестиваль, в 2016 году, их было реально очень мало, а уже в следующем году номинационному комитету пришлось выбирать из 20-30 картин. Можно сказать, что интерес к стране растёт. Это прямая и косвенная заслуга нашей дипломатии и порой тяжёлых отношений с другими странами. Конфликт между странами лишь увеличил интерес к России. Он способствует тому, что зарубежные кинематографисты и кинодеятели начинают больше интересоваться и снимать о русских.

То есть острый политический кризис не отбил у иностранных зрителей желания смотреть фильмы о России?



Безусловно! Чем больше обсуждений, упоминаний в теленовостях, в прессе о России, тем больше общественность интересуется страной, её культурой. Многие ставят под сомнение то, что они видят по телевидению, планируют съездить в страну, чтобы увидеть все своими глазами. Они приходят на Неделю российского кино в Великобритании, чтобы увидеть, какие фильмы снимают русские, какими проблемами они живут. Мы не рассказываем про российскую политику – это не наша задача, мы рассказываем про русскую культуру.

Филип Перкон с актрисой Ольгой Куриленко

Неделя российского кино в Великобритании, генеральным директором которой вы являетесь, в этом году пройдёт уже в третий раз. Изменилось ли отношение спонсоров к фестивалю после того, как в марте этого года широкий резонанс получило так называемое "дело Скрипалей"?

После того, как это произошло, многие британские спонсоры кинонедели стали задавать вопрос: "Целесообразно ли финансировать фестиваль дальше?" Такой период был. С другой стороны, с поддержкой фестиваля сразу выступили люди от мира культуры. Наши попечители, актеры Брайан Кокс и Рэйф Файнс, позвонили мне и сказали, что понимают, в какой я ситуации, и предложили помощь. Они считают, что необходимо продолжать культурный диалог, несмотря на политические проблемы между странами. Прошло некоторое время, вернулись и спонсоры. Сказали, что им была нужна пауза, но они подумали и решили продолжить сотрудничество, так как диалог необходим не только в сфере культуры, но и в сфере бизнеса. Так что терять контакты никто не хочет.

Какие планы на Неделю русского кино, которая стартует в Лондоне 25 ноября?

В этом году мы расширяем программу, берем больше фильмов, чем в прошлом. Около 30 полнометражных фильмов, 12-15 короткометражных и еще целая документальная программа. Повторюсь, интерес к фестивалю со стороны англичан растёт, это, прежде всего, видно по продажам билетов. В прошлом году нас посетили десять тысяч человек, в этот раз мы уже ждём пятнадцать тысяч.