01 ноября 2012, 14:38

Москва потратит на развитие транспорта 369 миллиардов рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2013 году власти столицы потратят на развитие городского транспорта 369 миллиардов рублей. Федеральный центр дополнительно выделит Москве на эти цели 30 миллиардов рублей.

Эти деньги будут потрачены на строительство дорог и метро, закупку общественного транспорта, льготирование проезда и другие цели.

На данный момент программа расходов на транспорт является самой большой в городском бюджете, заявил в интервью "Москве 24" заместитель мэра по экономической политике Андрей Шаронов.

"В прошлом году мы почти 90 процентов расходов бюджета упаковали в 16 программ городских государственных целевых программ", – напомнил заммэра.

"Смысл этой операции состоит в том, что через программы легче и очевиднее контролировать и целесообразность, и эффективность расходования бюджетных средств, - пояснил Андрей Шаронов. - То есть мы стараемся уйти от старой советской традиции отчитываться за результаты деятельности объемом израсходованных средств, а подойти к нормальной современной практике, когда вы показываете, что достигнуто на рубль расходов".

