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31 марта 2017, 08:52

Город

Участок эстакады рухнул в США из-за пожара

Участок эстакады рухнул в столице американского штата Джорджия − городе Атланта, сообщает "Мир 24" со ссылкой на местный телеканал Fox 5 News.

Причиной аварии стал сильный пожар, вспыхнувший под автомагистралью. Прибывшие на место происшествия городские экстренные службы оцепили поврежденный участок. По мнению экспертов, загореться могли катушки пластиковых труб, которые хранились под автомагистралью.

По предварительной информации, в момент обрушения на этом участке эстакады автомобилей не было, однако, пока сведения о пострадавших уточняются.

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