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Город

27 августа 2014, 11:31

К 2016 году в Москве будет действовать 260 километров "выделенок"

дороги Максим Ликсутов наземный транспорт проекты выделенные полосы стройкомплекс Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

К концу 2015 года в столице будет действовать около 260 километров выделенных полос для общественного транспорта. Об этом рассказал в среду заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на заседании Экспертного совета по транспортный вопросам при правительстве Москвы. Трансляция мероприятия велась в микроблоге департамента транспорта.

Полосы создадут на всех вылетных магистралях города. По словам Ликсутова, эта мера поможет повысить популярность наземного общественного транспорта.

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Сейчас в столице действует 18 выделенных полос для общественного транспорта (около 200 км). В будние дни маршруты, проходящие по выделенным полосам, перевозят более 1,3 миллиона пассажиров в сутки.

В этом году планируется создать выделенные полосы еще на шести столичных магистралях. Они появятся на Ленинградском шоссе, Рязанском и Волгоградском проспектах, Варшавском шоссе, Новоспасском переулке и на Большой Черкизовской улице. Благодаря появлению выделенных полос на вылетных магистралях скорость движения автобусов увеличилась более чем на 30 процентов, а пассажиропоток на маршрутах, курсирующих по выделенкам, вырос на 15 процентов.

Новые выделенные полосы в 2014 году

Напомним, первая "выделенка" в Москве появилась в 2009 году на Волоколамском шоссе. С осени 2012 года выделенными полосами оборудуют наиболее загруженные магистрали столицы.

Сюжет: Выделенные полосы на дорогах Москвы

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