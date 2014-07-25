Москва ищет подрядчика для обеспечения работы дорожных камер

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Столичные власти ищут подрядчика для обеспечения бесперебойной работы камер фотовидеофиксации, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Исполнитель заказа должен будет поддерживать работу 715 комплексов "Стрелка-СТ" и 85 комплексов для считывания автономеров "Автоураган". Кроме того, подрядчик должен будет их ремонтировать.

Вероятность пропуска машин и ошибки распознавания должна быть не более 5%, а вероятность полного распознавания регистрационных знаков – не менее 90%.

Добавим, что начальная (максимальная) цена контракта – 291,5 миллиона рублей, при этом ежедневное обслуживание одного комплекса обойдется в 2 тысячи рублей.

"Поддержание работоспособного состояния системы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году при любых погодных условиях обеспечит фиксацию всех транспортных средств, нарушивших ПДД, с последующей передачей видеозаписи нарушения в Центр оперативного контроля", - отмечают в ведомстве.

Добавим, что, по данным Госавтоинспекции, с начала года количество нарушений ПДД в столице снизилось на 13% благодаря камерам, а число пострадавших в авариях уменьшилось на 7,5%.

Подписаться на получение уведомлений о начислении и оплате штрафов по электронной почте и через SMS-сообщения можно на портале государственных и муниципальных услуг Москвы. Для этого нужно зарегистрироваться и указать номер своего мобильного телефона.

За неуплату штрафов грозит штраф в двукратном размере либо административный арест до 15 суток. Также нарушителям могут назначить обязательные исправительные работы на срок до 50 часов.

Стоит отметить, что приборы видеофиксации нарушений будут установлены не только на дорогах, но и на на лобовых и задних стеклах автобусов. Таким образом в объективы попадут не только автомобилисты, которые обгоняют общественный транспорт, но и те, кто пристраивается за ним, чтобы скрыть регистрационные номера.

Также планируется оснастить комплексами фотовидеофиксации 100 машин "скорой помощи". Камеры будут следить за автомобилями, не пропускающими медицинские экипажи. В настоящий момент подобные комплексы установлены на 2-х машинах "скорой".

