Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

25 июля 2014, 09:40

Москва ищет подрядчика для обеспечения работы дорожных камер

дороги бизнес закупки обслуживание камеры фотовидеофиксации дорожные камеры пдд экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти ищут подрядчика для обеспечения бесперебойной работы камер фотовидеофиксации, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Исполнитель заказа должен будет поддерживать работу 715 комплексов "Стрелка-СТ" и 85 комплексов для считывания автономеров "Автоураган". Кроме того, подрядчик должен будет их ремонтировать.

Вероятность пропуска машин и ошибки распознавания должна быть не более 5%, а вероятность полного распознавания регистрационных знаков – не менее 90%.

Добавим, что начальная (максимальная) цена контракта – 291,5 миллиона рублей, при этом ежедневное обслуживание одного комплекса обойдется в 2 тысячи рублей.

"Поддержание работоспособного состояния системы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году при любых погодных условиях обеспечит фиксацию всех транспортных средств, нарушивших ПДД, с последующей передачей видеозаписи нарушения в Центр оперативного контроля", - отмечают в ведомстве.

Добавим, что, по данным Госавтоинспекции, с начала года количество нарушений ПДД в столице снизилось на 13% благодаря камерам, а число пострадавших в авариях уменьшилось на 7,5%.

Ссылки по теме

Подписаться на получение уведомлений о начислении и оплате штрафов по электронной почте и через SMS-сообщения можно на портале государственных и муниципальных услуг Москвы. Для этого нужно зарегистрироваться и указать номер своего мобильного телефона.

За неуплату штрафов грозит штраф в двукратном размере либо административный арест до 15 суток. Также нарушителям могут назначить обязательные исправительные работы на срок до 50 часов.

Стоит отметить, что приборы видеофиксации нарушений будут установлены не только на дорогах, но и на на лобовых и задних стеклах автобусов. Таким образом в объективы попадут не только автомобилисты, которые обгоняют общественный транспорт, но и те, кто пристраивается за ним, чтобы скрыть регистрационные номера.

Также планируется оснастить комплексами фотовидеофиксации 100 машин "скорой помощи". Камеры будут следить за автомобилями, не пропускающими медицинские экипажи. В настоящий момент подобные комплексы установлены на 2-х машинах "скорой".

Машины "скорой помощи" оснастят комплексами фотовидеофиксации

Сюжет: Камеры на дорогах

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать