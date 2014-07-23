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23 июля 2014, 18:56

Тросовые ограждения установят на 13 участках подмосковных дорог

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Фото: gudh.mosreg.ru

В этом году на 13 участках подмосковных дорог появятся тросовые ограждения. В рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения такие объекты уже установили на Волоколамского шоссе, сообщает пресс-служба Главного управления дорожного хозяйства Московской области.

Тросовые ограждения появились на отрезке Волоколамского шоссе с 20,7 до 21,5 километра.

В течение года конструкции поставят также в Клинском районе на автодороге МБК-Борщево-М-10 "Россия", в городе Раменское на Северном шоссе, в Люберецком районе на автодороге "Москва-Егорьевск-Тума-Касимов", в Подольском районе на автодороге Подольск-А-101-Москва-Малоярославец-Рославль.

Тросовые конструкции разделяют потоки автотранспорта и предотвращают выезд автомобилей на встречную полосу. Такие ограждения способны смягчать удары, а значит, облегчать тяжесть ДТП. При столкновении с тросовой конструкцией автомобиль, водитель и пассажиры получают меньше повреждений, чем при наезде на бетонное или металлическое ограждение. Кроме того, подобные отбойники не требуют покраски, очистки и легко меняются вручную.

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