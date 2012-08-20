Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

20 августа 2012, 11:24

На ликвидацию "выделенок" потратят более 52 миллионов рублей

дороги пробки общественный транспорт трафик власть

До конца октября с московских дорог сотрут девять из пятнадцати спецполос для общественного транспорта. Разметку убирают, в частности, с тех маршрутов, где редко ходят автобусы. На работы выделят более 50-ти миллионов рублей

В столице до конца октября 2012 года закрасят девять из 15 выделенных полос для общественного транспорта. Всего на эти цели власти намерены потратить более 52 миллионов рублей. Поводом для стирания "выделенок" стало недовольство водителей, а также намерение улучшить транспортные потоки в Москве.

Об этом газете "Известия" рассказали в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города. Чиновники оплатят работы по демаркировке разметки и демонтажу дорожных знаков, а также проконтролируют выполненные работы.

Так, в ближайшее время будут стерты спецполосы на следующих маршрутах: Большие Каменщики - Новоспасский проезд - Симоновский Вал - Велозаводская улица - проспект Андропова; Проспект Мира (площадь Рижского вокзала) до Садового кольца; Улица Сергия Радонежского - шоссе Энтузиастов; Смоленская улица - Бородинский мост - Большая Дорогомиловская; Комсомольский проспект - проспект Вернадского; Проспект 60-летия Октября - МКАД; Большая Якиманка - Ленинский проспект - МКАД; Новослободская улица - Дмитровское шоссе - МКАД; Красная Пресня - проспект Маршала Жукова.

Напомним, выделенные полосы для общественного транспорта начали вводить в столице осенью 2011 года.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать