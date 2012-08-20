На ликвидацию "выделенок" потратят более 52 миллионов рублей

До конца октября с московских дорог сотрут девять из пятнадцати спецполос для общественного транспорта. Разметку убирают, в частности, с тех маршрутов, где редко ходят автобусы. На работы выделят более 50-ти миллионов рублей

В столице до конца октября 2012 года закрасят девять из 15 выделенных полос для общественного транспорта. Всего на эти цели власти намерены потратить более 52 миллионов рублей. Поводом для стирания "выделенок" стало недовольство водителей, а также намерение улучшить транспортные потоки в Москве.

Об этом газете "Известия" рассказали в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города. Чиновники оплатят работы по демаркировке разметки и демонтажу дорожных знаков, а также проконтролируют выполненные работы.

Так, в ближайшее время будут стерты спецполосы на следующих маршрутах: Большие Каменщики - Новоспасский проезд - Симоновский Вал - Велозаводская улица - проспект Андропова; Проспект Мира (площадь Рижского вокзала) до Садового кольца; Улица Сергия Радонежского - шоссе Энтузиастов; Смоленская улица - Бородинский мост - Большая Дорогомиловская; Комсомольский проспект - проспект Вернадского; Проспект 60-летия Октября - МКАД; Большая Якиманка - Ленинский проспект - МКАД; Новослободская улица - Дмитровское шоссе - МКАД; Красная Пресня - проспект Маршала Жукова.

Напомним, выделенные полосы для общественного транспорта начали вводить в столице осенью 2011 года.