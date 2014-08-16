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16 августа 2014, 20:29

Подъезд к аэропорту Домодедово будет ограничен из-за ремонтных работ

дороги Домодедово подъезды затруднения в движении

Фото: ИТАР-ТАСС

В связи с проведением ремонтных работ подъезд к аэропорту Домодедово будет затруднен с вечера субботы до утра воскресенья, сообщает пресс-служба подмосковного управления ГИБДД.

Так, с 22.00 16 августа до 06.00 17 августа будет закрыто движение через железнодорожный переезд на 8 километре автодороги "Каширское шоссе - микрорайон Авиационный - МКАД - аэропорт Домодедово". Объезд возможен через железнодорожный переезд, съезд на который находится на 44-м километре автодороги А-105 "Подъезд к аэропорту Домодедово".

Кроме того, в указанный промежуток времени отменены рейсы "Аэроэкспрессов", что в значительной степени увеличит количество граждан, прибывающих в аэропорт на личном транспорте.

В связи с этим Госавтоинспекция Московской области прогнозирует осложнение транспортной ситуации на дороге А-105 "Подъезд к аэропорту Домодедово" и рекомендует водителям планировать маршруты поездок и заблаговременно прибывать в аэропорт.

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