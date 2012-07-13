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13 июля 2012, 15:34

Собянин поручил проверить "бракованные" дороги

дороги ремонт Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергея Собянин распорядился проверить автомобильные дороги, на которых был допущен брак при ремонте, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэра на оперативном совещании мэрии столицы.

"Надо проверять всю дорогу, если там обнаружен брак. До окончания проверки никакие дороги не принимать в эксплуатацию у подрядчиков", - заявил Собянин, обращаясь к руководителю Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Дмитрию Семенову.

Было отмечено, что в этом году завершен ремонт на 907 дорожных объектах из более 1,8 тысячи, включенных в титульные списки. При этом 556 объектов представлены к приему заказчиками, а 416 - приняты.

Согласно материалам к совещанию, с начала года за нарушение технологии и правил производства ремонтных работ применены штрафные санкции на сумму 9 миллионов рублей по 482 случаям.
В текущем году на ремонт дорог выделяется 20,5 миллиарда рублей, примерно столько же, сколько и в прошлом.

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