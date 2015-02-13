В адресную инвестиционную программу Москвы включили 15 дорожных объектов

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В адресную инвестиционную программу Москвы (АИП) включили 15 дорожных объектов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замруководителя столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александра Полякова.

"Есть первые сдвиги - 15 мероприятий включили в адресную инвестиционную программу именно на основании наших расчетов", - заявил Поляков.

В частности, в АИП включены:

эстакада Варшавское шоссе - улица Кантемировкая;

эстакада на Аминьевском шоссе;

путепровод через железную дорогу Ленинградского направления от Фестивальной до Талдомской улицы и другие дорожные объекты.

Объекты имеют различные сроки строительства, но все они должны быть сданы не позже 2017 года.

Также, по словам Александра Полякова, ЦОДД создал транспортную модель Московской агломерации.

Это программный комплекс, с помощью которого организация сможет получать актуальные данные о состоянии транспорта на дорогах столицы. На основании этих данных ЦОДД сможет принимать решения о создании выделенных полос, ограничении движения, расположении въездов и выездов и дорожно-мостовом строительстве. Сейчас комплекс направлен на согласование в Москомархитектуру, отметил замруководителя ЦОДД.

Адресная инвестиционная программа Москвы

Напомним, АИП до 2017 года была утверждена в октябре 2014 года. Основными приоритетами программы являются развитие дорожно-транспортной инфраструктуры и строительство социальных объектов. На финансирование АИП до 2017 года выделено 1,2 триллиона рублей. Из них на строительство дорог отводится 280 миллиардов.