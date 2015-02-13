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13 февраля, 15:10

В адресную инвестиционную программу Москвы включили 15 дорожных объектов

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В адресную инвестиционную программу Москвы (АИП) включили 15 дорожных объектов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замруководителя столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александра Полякова.

"Есть первые сдвиги - 15 мероприятий включили в адресную инвестиционную программу именно на основании наших расчетов", - заявил Поляков.

В частности, в АИП включены:

  • эстакада Варшавское шоссе - улица Кантемировкая;
  • эстакада на Аминьевском шоссе;
  • путепровод через железную дорогу Ленинградского направления от Фестивальной до Талдомской улицы и другие дорожные объекты.

Объекты имеют различные сроки строительства, но все они должны быть сданы не позже 2017 года.

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Также, по словам Александра Полякова, ЦОДД создал транспортную модель Московской агломерации.

Это программный комплекс, с помощью которого организация сможет получать актуальные данные о состоянии транспорта на дорогах столицы. На основании этих данных ЦОДД сможет принимать решения о создании выделенных полос, ограничении движения, расположении въездов и выездов и дорожно-мостовом строительстве. Сейчас комплекс направлен на согласование в Москомархитектуру, отметил замруководителя ЦОДД.

Адресная инвестиционная программа Москвы

Напомним, АИП до 2017 года была утверждена в октябре 2014 года. Основными приоритетами программы являются развитие дорожно-транспортной инфраструктуры и строительство социальных объектов. На финансирование АИП до 2017 года выделено 1,2 триллиона рублей. Из них на строительство дорог отводится 280 миллиардов.

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