Сборную России по биатлону могут дисквалифицировать в полном составе

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Всю сборную Россию по биатлону могут отстранить от международных стартов, сообщает газета "Известия". Биатлонисты могут повторить судьбу российских легкоатлетов, рассказал член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов. К этому призывают многие иностранные биатлонисты, тренеры и функционеры.

Угроза над сборной нависла после передачи результатов расследования главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена Международному союзу биатлонистов (IBU). Согласно документам, 31 российский биатлонист подозревается в употреблении допинга.

В этой связи у России могут отнять несколько намеченных на ближайшее время международных соревнований. "Такой вопрос действительно стоит на повестке дня после документов, полученных от Макларена", – рассказал Александр Тихонов.

Под угрозой срыва находится чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров 2017 года в Острове, Псковская область. Право проведения юниорского чемпионата мира Россия получила еще в 2014 году. Юниорское первенство должно пройти с 22 февраля по 2 марта.

Также представитель СБР опасается за этап Кубка мира в Тюмени, который должен пройти после чемпионата мира в Хохфильцене с 7 по 12 марта 2017 года.