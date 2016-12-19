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19 декабря 2016, 09:38

Новости спорта

Сборную России по биатлону могут дисквалифицировать в полном составе

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Всю сборную Россию по биатлону могут отстранить от международных стартов, сообщает газета "Известия". Биатлонисты могут повторить судьбу российских легкоатлетов, рассказал член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов. К этому призывают многие иностранные биатлонисты, тренеры и функционеры.

Угроза над сборной нависла после передачи результатов расследования главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена Международному союзу биатлонистов (IBU). Согласно документам, 31 российский биатлонист подозревается в употреблении допинга.

В этой связи у России могут отнять несколько намеченных на ближайшее время международных соревнований. "Такой вопрос действительно стоит на повестке дня после документов, полученных от Макларена", – рассказал Александр Тихонов.

Под угрозой срыва находится чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров 2017 года в Острове, Псковская область. Право проведения юниорского чемпионата мира Россия получила еще в 2014 году. Юниорское первенство должно пройти с 22 февраля по 2 марта.

Также представитель СБР опасается за этап Кубка мира в Тюмени, который должен пройти после чемпионата мира в Хохфильцене с 7 по 12 марта 2017 года.

9 декабря WADA представила очередную часть доклада о применении допинга российскими спортсменами. Как утверждают авторы доклада, в манипуляции с допинг-пробами были вовлечены более тысячи атлетов РФ.

Скандал с допингом уже стоил России чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи. Теперь для проведения турнира будут искать новое место.

Кто пытается испортить репутацию отечественному спорту, в программе "В теме" рассказал политолог Олег Матвейчев:

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