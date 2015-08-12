ЦБ поднял курс доллара до 65 рублей, евро – до 72 рублей

Курс доллара достиг 65 рублей, евро вырос до 72 рублей

Центробанк поднял официальные курсы доллара и евро до февральских значений, сообщается на сайте регулятора.

Курс доллара вырос на 1,8 рубля, с 63,2 до 65,01 рубля. Евро поднялся выше – на 2,53 рубля, с 69,67 до 72,2 рубля.

Таким образом, курсы валют достигли февральских значений. Пик стоимости валют был в конце января: доллар стоил 67 рублей, евро - 76 рублей.

Российская валюта теряет в цене на фоне падения стоимости нефти: "черное золото" торгуется в районе 50 долларов за баррель.

Как ранее рассказал m24.ru руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников, при коридоре колебания стоимости барреля от 50 до 55 долларов справедливая стоимость доллара – 58-65 рублей".