Средневзвешенный курс доллара упал ниже 61 рубля

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Средневзвешенный курс доллара, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, упал до 60,95 рубля. Американская валюта потеряла 1,72 рубля по сравнению с прошлым показателем.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 12 марта, составил 62,67 рубля.

Напомним, в пятницу, 6 марта, биржевой курс доллара впервые с начала года опустился ниже отметки в 60 рублей, составив 59,65 рубля. Курс евро в тот же день также впервые с 26 декабря упал ниже 66 рублей - до 65,68 рубля.

Отметим, что с начала января Центробанк потратил порядка 2,9 миллиардов долларов для стабилизации курса национальной валюты.

Рекордного снижения рубль достиг 18 декабря прошлого года, когда официальный курс доллара превысил 67 рублей 78 копеек, а евро – 84 рубля 58 копеек.