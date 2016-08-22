Первый раз в первый класс: какие документы нужны для зачисления в школу

У родителей будущих первоклассников осталось совсем немного времени для записи детей в школу. Заявления на учебный год-2016/17 принимают до 5 сентября.

Какие документы понадобятся для записи ребенка в первый класс, и нужны ли дополнительные медицинские справки – вы узнаете в материале сетевого издания m24.ru.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Для зачисления ребенка в первый класс родители должны подать электронное заявление на городском портале госуслуг. Они могут выбрать не более трех школ, среди которых обязательно должна быть закрепленная по территории (за каждым домом "закрепляется" одна из районных школ). Именно в нее зачисление ребенка гарантировано, в остальные можно будет попасть только при наличии свободных мест.

Для подачи электронного заявления нужно будет свидетельство о рождении ребенка, а уже при оформлении в школу понадобится целый список документов:



Свидетельство о рождении ребенка;

Паспорт одного из родителей или законного представителя (опекуна);

Справка о регистрации ребенка;

СНИЛС;

Медицинская карта из детского сада.

Специально перед началом учебного года детские поликлиники в Москве перешли на усиленный режим работы. С 15 августа по 18 сентября они будут открыты семь дней в неделю.

Специально перед началом учебного года детские поликлиники в Москве перешли на усиленный режим работы. С 15 августа по 18 сентября они будут открыты семь дней в неделю.

Также родители должны взять с собой справку о состоянии здоровья ребенка, которому предстоит пройти ряд обследований. Получить необходимые документы можно в поликлинике в кабинете "Здоровое детство" и у дежурного врача. Там же выдадут справку для посещения бассейна и медицинское заключение для занятий физкультурой в специальных группах.



Кроме того, некоторые школы могут попросить предоставить фотографию ребенка, медицинский полис, характеристику малыша из детского сада или другие справки. Но несмотря на запросы образовательного учреждения, дополнительные документы не могут быть затребованы в обязательном порядке.

По словам директора школы с углубленным изучением отдельных предметов № 1950 Екатерины Паршиной, список запрашиваемых документов в каждом общеобразовательном учреждении практически одинаковый.

"Есть школы для детей с ограниченными физическими возможностями, там могут предъявлять дополнительные условия в соответствии с требованиями психолого-медицинско-педагогической комиссии. Для поступающих в гимназии также могут попросить заполнить некоторые анкеты для составления социального паспорта семьи", – пояснила Паршина.

В течение 30 дней с момента подачи электронного заявления с родителями связываются по электронной почте или по телефону и приглашают на собеседование в школу. Тогда уже и нужно будет предъявить полный перечень документов.

В первый класс принимают детей, которым на 1 сентября 2016 года исполнилось 6,5 лет. При этом они не должны иметь какой-то определенный уровень подготовки, а любое конкурсное тестирование запрещено. В первый класс принимают детей, которым на 1 сентября 2016 года исполнилось 6,5 лет. При этом они не должны иметь какой-то определенный уровень подготовки, а любое конкурсное тестирование запрещено. Как правило, документы для зачисления ребенка в первый класс начинают принимать с начала года и до конца лета. Родителям стоит заранее позаботиться об устройстве сына или дочери в общеобразовательное учреждение, потому что в престижных школах с различными уклонами мест может не остаться. На 2017-2018 учебный год прием документов начнется 15 декабря 2016 года.

