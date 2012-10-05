Какие документы необходимы новорожденному

После рождения ребенка кроме родовых сертификатов, необходимых для оплаты диспансерного наблюдения новорожденного, самым важным документом является справка о рождении. Она действительна месяц с момента рождения, и ее нужно предъявить в ЗАГСе для получения свидетельства о рождении. Кроме этой справки, нужно предъявить паспорт отца, матери и, если есть, свидетельство о браке.

Также в ЗАГСе выдадут справку по форме №24 для получения различных пособий и выплат.

Следующий шаг – регистрация ребенка по месту жительства.\r

Для этого нужен паспорт одного из родителей, заявление и свидетельство о рождении. В обмен на это выдадут справку о прописке ребенка.

Затем ребенка необходимо вписать в паспорт родителей. Этим занимается отделение Федеральной миграционной службы по месту прописки. Там же ему присваивается гражданство России (любой ребенок, рожденный на территории РФ, является ее гражданином). Это понадобится для получения "материнского капитала" и для поездок в другие страны.

Последним будет оформление полиса обязательного медицинского страхования. Отделения страховых компаний есть в каждой поликлинике. Для его получения необходим паспорт с указанием места регистрации и свидетельство о рождении ребенка. На время оформления полиса выдают лист регистрации заявки на его изготовление.

Управление ЗАГС: г. Москва, ул. Новый Арбат¸ д. 21

Телефон: 8 (495)697-52-46