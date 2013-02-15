Дина Корзун: "Наш фонд построит первый в Москве детский хоспис"

Дина Корзун. Фото: ИТАР-ТАСС

15 февраля — Всемирный день детей, больных раком. В этот день люди во всем мире проводят благотворительные акции, направленные на привлечение внимания общества и правительства к этой проблеме.

О проблемах детей, больных раком М24.ru поговорил с соучредителем благотворительного фонда “Подари жизнь” Диной Корзун.

- Расскажите о выставке, которая будет проводиться в Музее современного искусства.

- С 16 февраля по 17 марта в Московском музее современного искусства будет проходить уже десятая выставка художественных работ подопечных нашего фонда “Подари жизнь” под названием “Видимо-невидимо”. Когда-то мы и представить себе не могли, что рисунки наших детей будут выставлены в музее! Тогда 10 лет назад, когда ещё не было фонда, волонтеры пришли в больницу к детям с сумасшедшей идеей создания настоящей, "взрослой" выставки. Дети – наши художники и творцы из семи клиник, которым помогает фонд, – к этой выставке готовились целый год: рисовали, клеили, мастерили…

Вообще трудно поверить, что все эти яркие шедевры нарисованы и сделаны руками детей с тяжелыми онкологическими и гематологическими заболеваниями, которые месяцами и даже годами не выходят из больничных палат, проходят через очень сложное лечение. Я не знаю, как это объяснить, но у очень многих детей в больницах открываются удивительные творческие способности, они создают яркие, жизнерадостные, трогательные работы. Маленькие художники полны оптимизма и веры в свое выздоровление! И детям, и нам хочется поделиться ими с людьми. Для этого мы каждый год и устраиваем такие выставки.

- Какие акции планируются в ближайшее время?

- В День донора, 14-го июня, состоится открытие уже четвертых всемирных детских “Игр победителей”. Это спортивные соревнования для детей, победивших рак. В течение нескольких дней дети из нескольких стран мира и со всей России будут соревноваться в разных видах спорта, общаться, участвовать в развлекательных программах.

- Достаточно ли сейчас внимания уделяют проблеме детей с такими заболеваниями?

- Есть еще много нерешенных проблем. Хотелось бы, чтобы внимания к этим детям было больше: как со стороны обычных граждан, так и со стороны государства. За время работы фонда “Подари жизнь” и других благотворительных фондов ситуация изменилась в лучшую сторону и продолжает меняться. В начале 2012 года начал принимать пациентов Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Это самый современный центр в стране, он был построен за счет государственных денег. Сейчас там проходит лечение одновременно около 700 детей со всей страны. Конечно, таких современных центров, где есть самое лучшее оборудование, где работают самые профессиональные врачи должно быть больше.

Также были приняты поправки в налоговый кодекс, которые касаются благотворительной деятельности. Налоговых преград теперь стало меньше как для тех, кто получает помощь, так и для тех, кто ее оказывает. Меняется к лучшему ситуация с лекарствами, которые нужны людям с редкими заболеваниями. Мы добились упрощения ввоза таких лекарств в страну. Сейчас мы пытаемся привлечь внимание к проблеме доступности обезболивания для онкологических больных.

- Чем можно помочь больным детям помимо денежных пожертвований?

- Дети с онкологическими и гематологическими заболеваниями регулярно нуждаются в переливаниях донорской крови. Без помощи доноров лечение не может идти успешно. Мы очень просим всех здоровых, неравнодушных людей становится донорами крови! Как стать донором, где можно сдать кровь – все это можно узнать на нашем сайте. Также нам нужна помощь волонтеров. Дети порой проводят в больнице несколько месяцев, некоторые лечатся годами, им нужна моральная поддержка. Волонтеры играют с детьми, устраивают для них праздники. Родителям детей тоже часто нужна помощь: что-то отвезти-привезти, сходить за продуктами, так как они не могут оставить детей одних.

- Поддерживает ли фонд связь со своими подопечными и много ли историй выздоровления?

- Историй выздоровлений много! Некоторые из детей даже присылают нам письма в фонд о том, как они теперь живут: поступают в университеты, выходят замуж, выигрывают какие-то конкурсы. Многие наши бывшие подопечные становятся волонтерами и уже помогают другим ребятам, которые пока только на пути к выздоровлению. Кроме того, мы сейчас стараемся не просто поддерживать связь, но и стараемся продолжать помогать детям после того, как они уже заканчивают лечение. Ведь ребенку, который провел долгое время в больнице, сложно сразу начать снова ориентироваться в большом мире. Ему нужна поддержка, медицинским термином это называется "реабилитация". Поэтому после окончания лечения мы стараемся отправлять детей в реабилитационные лагеря, приглашаем их участвовать в реабилитационных проектах.

- Какие планы у Фонда "Подари жизнь" на будущее?

- Загадывать на будущее очень сложно! В 2011 году у нас появился партнерский благотворительный фонд в Англии - Gift of life. Многим наши детям нужно одно лекарство, которое не зарегистрировано в России, но производится и продается в Англии. Мы решили собирать деньги на это лекарство прямо в Англии – среди русских, которые тут живут и среди неравнодушных англичан, поэтому мы создали фонд Gift of life.

Надеюсь, что через 5-10 лет у нас появится еще больше помощников, благотворителей и мы сможем помогать еще большему количеству детей. Член нашего попечительского совета Михаил Бондарев и наши благотворители строят реабилитационный центр “Шередарь” во Владимирской области для детей, которые закончили лечение. Там уже возведены деревянные срубы, активно ведется строительная работа. Обещают, что летом 2013 года “Шередарь” уже примет своих первых посетителей. Центр будет оказывать бесплатную помощь.

Также мы планируем строительство первого в Москве детского хосписа. В конце 2012 мы получили хорошие новости от Департамента здравоохранения Москвы: было предоставлено четыре участка под строительство детского хосписа. Участок уже выбран, сейчас идет процесс оформления документов, и, надеюсь, в этом году мы сможем начать строительство.

Подготовила Нино Шония