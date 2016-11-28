Четыре причины отправиться в отпуск на Маврикий

Жизнь в большом городе накладывает на каждого из нас свой отпечаток. Наверняка каждый хоть раз ехал домой после работы и думал: "Эх, сейчас бы рвануть… туда…". Несмотря на то, что у каждого есть свое собственное "туда", чаще всего его описания совпадают.

Туда – это где песок, соленый океан, дельфины, доброжелательные туземцы и диковинные птицы. Туда – это где волшебный пейзаж сменяется… нет, не высоким офисным зданием из стекла и бетона, а очередным незабываемым видом, о котором хочется рассказывать друзьям вновь и вновь. Туда – это где сок из папайи, никакой суеты и все говорят на неслыханном ранее языке. Туда – это на Маврикий.

В некотором царстве

Маврикий – это сказочная островная страна в Индийском океане примерно в 900 километрах к востоку от Мадагаскара. В нее входят несколько островов – сам Маврикий, Родригес, архипелаг Каргадос-Карахос и острова Агалега.

Главная прелесть Маврикия заключается в его фауне. Поскольку острова находятся достаточно далеко от суши, до прихода европейцев там не ступала нога человека. К сожалению португальские, голландские, французские и британские "ноги" внесли серьезные коррективы в жизнь животного мира Маврикии, но, тем не менее, там до сих пор можно увидеть розовых голубей, маврикийскую пустельгу, сцинков и многих других.



Фото: Zuma/ТАСС/Pan Siwei Одним из самых известных видов, существовавших только на островах Маврикии, является нелетающая птица дронт или додо. Додо весили до 15 килограммов и были достаточно доверчивыми, чтобы близко подпускать к себе людей. К 1710 году их популяция полностью исчезла.

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Дельфины

Фото: BarcroftMedia/ТАСС/Jonathan Jagot

В океане рядом с побережьем Маврикии проживает огромное количество диких дельфинов, так что никакие дельфинарии острову не нужны. Самый приятный сюрприз в том, что на маврикийских дельфинов можно не только смотреть – они не боятся людей и даже любят знакомиться. Так что если ваша мечта поплавать с дельфинами еще не сбылась – добро пожаловать на райский остров!

Полюбоваться ими можно даже из номера. Например, пляж отеля St. Regis Mauritius Resort является одним из тех мест, рядом с которым обитают эти прекрасные млекопитающие. Увидеть их можно прямо из своего гостиничного номера – мансарды отдельно стоящих вилл выходят на побережье. Кроме того, в отеле есть множество номеров с видом на океан. Все комнаты оформлены с использованием нейтральных тонов и по своей архитектуре выполнены в стиле Викторианской эпохи. Кроме того, в каждом номере присутствуют огромная круглая ванна, беспроводная мультимедийная система, кофемашина и бесплатный Wi-Fi.

Водные виды спорта

Фанаты дайвинга и снорклинга будут рады узнать, что от опасностей открытого океана остров защищен третьими по величине коралловыми рифами в мире. Оценить их красоту своими глазами также можно с помощью инструкторов по дайвингу отеля St. Regis.

Погода также способствует занятиям виндсерфингом, причем "способствует" – это мягко сказано. Маврикий, а именно лагуна Ле-Морн, славится легендарной гигантской волной One Eye. Профессиональные виндсерферы называют ее одной из самых быстрых и чистейших волн во всем мире.

Блэк-Ривер-Горжес и гора Ле-Морн-Брабан



Отпуск без незабываемых пейзажей – деньги на ветер. Согласны? Тогда вы просто обязаны посетить национальный парк Блэк-Ривер-Горжес. Местные гиды предупреждают, что для походов в парк нужны подходящая одежда и обувь. Взять с собой провиант тоже будет не лишним, ведь внутри самого парка не будет никого, кроме вас и девственной природы.

Вторым местом в обязательном списке любителей природы является гора Ле-Морн-Брабан, которая с 2008 года является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Конечно, одного или даже двух дней не хватит для того, чтобы насладиться природой Маврикия сполна. Поэтому лучше всего будет поселиться в отеле St. Regis – национальный парк Блэк-Ривер-Горжес расположен в 20 минутах езды от гостиницы, а гора Ле-Морн-Брабан – вообще в пяти минутах ходьбы, ведь отель расположен прямо у ее подножья. В самом отеле гостей ждет великолепная франко-маврикийская кухня, а также ресторан Floating Market ("Плавающий рынок"), где можно отведать классические тайские, малайзийские и вьетнамские блюда. Обязателен для посещения и бар "1904", пропитанный духом классических коктейлей и винтажного виски. Здесь также подают маврикийский вариант "Кровавой Мэри" – здесь он называется La Belle Creole Mary.

Порт Луис

Порт Луис – столица Маврикии и здесь также можно найти много всего интересного. Добраться до нее из отеля St. Regis можно примерно за час. Если не перечислять типичные развлечения вроде шоппинга, то в первую очередь стоит обратить внимание на Музей естествознания и на Музей Голубого Маврикия.

Первый был создан в 1842 году и сейчас насчитывает более 35 тысяч экспонатов, связанных с флорой и фауной Маврикии.

В музее Голубого Маврикия хранятся старые морские карты, картины, гравюры и скульптуры, а также старинные документы, которые рассказывают о богатой истории и культуре островов. Одними из самых ценных экспонатов являются две первые почтовые марки государства – "Голубой Маврикий" и "Розовый Маврикий". В ноябре 1993 года маврикийские банкиры и бизнесмены выкупили их на аукционе в Швейцарии за 2 миллиона долларов и подарили их музею.

Наконец, одним из главных развлечений местных жителей являются скачки на лошадях. Так что обязательно посетите местный ипподром The Champ De Mars, окруженный живописными горами.