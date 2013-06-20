Форма поиска по сайту

20 июня 2013, 09:28

Политика

В Интернете развернут систему народного контроля за чиновниками

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство связи и массовых коммуникаций России по поручению правительства займется созданием федеральной информационной системы "Народный контроль", где каждый желающий сможет выразить свое недовольство конкретным чиновником.

Заявление надо будет заполнять в специальной форме, при желании к нему можно будет приложить фото или видео, пишет "Российская газета".

Портал будет разбит на разделы: здравоохранение, образование, транспорт, дороги, связь, почта, нелегальные свалки, казино и так далее.

Если сообщение о каком-либо нарушении уже появилось на сайте, остальные пользователи могут ставить "плюсы".

чиновники нарушения жалобы Российская газета свежая пресса

