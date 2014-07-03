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Спорт

03 июля 2014, 16:55

Акинфеев по статистике выступил на ЧМ лучше мексиканца Очоа

чемпионат мира по футболу Игорь Акинфеев Гильермо Очоа

Игорь Акинфеев. Фото: ИТАР-ТАСС

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев отразил больше ударов в створ ворот на чемпионате мира, чем один из героев турнира голкипер команды Мексики Гильермо Очоа. На счету Акинфеева 12 отбитых ударов, а у Очоа - только 9, сообщает Infostradalive.

Лучший показатель по отраженным ударам продемонстрировал голкипер сборной США Тим Ховард, который совершил 29 "сейвов". Второе место по числу "спасений" у вратаря Алжира Раиса М'Боли - 23, а на третьем с 22 "сейвами" расположился нигериец Венсан Эньяма.

Акинфеев в этом рейтинге занимает двенадцатую позицию.

Напомним, вратарь сборной России допустил две грубые ошибки, которые стоили его команде пропущенных мячей. В поединке против Южной Кореи он не справился с несложным дальним ударом нападающего соперников, а в матче против Алжира не сумел достать мяч после навеса со штрафного, в результате чего Слимани поразил пустые ворота.

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