В 2014 году тарифы на отопление в Москве повышаться не будут

Фото: ИТАР-ТАСС

Тарифы на отопление в Москве в 2014 году повышаться не будут. Об этом заявил руководитель управления регулирования тарифов в энергетике и коммунальной сфере Региональной энергетической комиссии Москвы Сергей Сасим.

По его словам, на сегодняшний день тарифы на отопление в столице являются самыми низкими по стране.

При этом общественный консультативный совет политических партий при Мосгордуме направит в городское правительство предложение навести порядок в вопросах начисления платы за отопление, а также усилить контроль в этой сфере и обеспечить доступ граждан к общедомовым приборам учета потребленного тепла.

Кроме того, Региональной энергетической комиссии предложат публично обосновывать населению повышение тарифов за отопление.