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15 декабря 2015, 15:53

Тариф на капремонт в 2016 году не изменится

благоустройство жилье проекты взносы строительство и реконструкция Фонд капитального ремонта

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт не изменится и составит 15 рублей за квадратный метр, об этом сообщает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

"Размер минимального ежемесячного взноса на капремонт для собственников в 2016 году останется без изменений и составит 15 рублей за квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме", – говорится в сообщении.

Ранее было внесено изменение в постановление правительства "Об установлении минимального размера взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах". Согласно документу, из названия постановления исключаются слова "в 2015 году", а в самом тексте слова "в 2015 году" заменяются на "с 1 июля 2015 года". Это и означает, что взнос меняться не будет.

Как получить дополнительные льготы по капремонту

Напомним, что с 1 июля текущего года москвичи начали платить взнос за капитальный ремонт. Минимальный взнос, установленный в столице, составляет 15 рублей за квадратный метр. Малообеспеченные москвичи смогут получить субсидии на уплату взносов за капремонт, также для ряда категорий москвичей предусмотрены льготы.

Собственники жилья в многоквартирных домах должны были до 1 июня решить, будут ли они перечислять взносы за капремонт на счет своего дома или доверят средства городскому фонду капремонта домов.

В среднем москвичи платят за капремонт 900 рублей в месяц (расчет для квартиры площадью 60 квадратных метров).

Сюжеты: Благоустройство города , Что изменится в 2016 году

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