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14 января 2015, 18:49

Благоустройство территорий столичных школ под контролем – Калина

благоустройство образование Исаак Калина финансирование проверки школьные территории семейная и молодёжная политика

Фото: M24.ru

Власти Москвы проверят рациональность расхода средств, выделенных из бюджета на благоустройство городских школ. Пристальное внимание уделят всем объектам благоустройства, которые включены в план работ на 2015 год, передает пресс-служба департамента образования.

По словам главы ведомства Исаака Калины, вопросы планового благоустройства территорий школ требуют особого контроля. Префектуры начали заниматься благоустройством несколько лет назад. При этом за рациональное и эффективное использование средств должны отвечать не только префектуры, но и директора школ, а также Городская дирекция.

"Я посмотрел списки территорий школ и кое-где складывается впечатление, что на некоторые объекты средства выделялись два - три года назад. Это деньги города, и недопустимо, чтобы финансирование одних и тех же работ дублировалось. Прошлогодние объезды в августе показали, что в городе еще есть территории, где необходимо проведение благоустроительных работ. И ответственность директоров школ состоит в том, чтобы в планы благоустройства были включены только те территории, которые в этом нуждаются", - подчеркнул Исаак Калина.

Работа школ по благоустройству территорий в текущем году должна осуществляться с учетом включения в окружную программу благоустройства и тех работ, которые запланированы школами самостоятельно за счет выделенной субсидии. Контролировать работы должна Городская дирекция.

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Как отметил первый заместитель начальника дирекции департамента образования Олег Яковлев, если в ноябре-декабре произошла реорганизация школы, то объемы финансовых ресурсов объединяются и находятся в распоряжении организации-правопреемника.

Добавим, что Исаак Калина поручил еженедельно информировать его о содержании территорий городских школ. Отчеты должны включать контакты заместителей директоров по управлению ресурсами, а также контакты виновных в нарушениях.

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