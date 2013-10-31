Форма поиска по сайту

31 октября 2013, 19:06

Экономика

Как заставить идею "работать"

Фото: ИТАР-ТАСС

О том, как заставить пришедшую в голову идею "работать", расскажет 1 ноября в рамках проекта "Стартап-академия" бизнесмен Илья Мутовин. Он проведет тренинг "Является ли идея сама по себе ценностью? Как превратить идею в полноценный проект?". Онлайн-трансляцию занятия можно будет увидеть на сайте M24.ru.

Мутовин работал в различных медиа-компаниях, где занимался развитием стратегий мотивации персонала, улучшением организационной структуры и другой деятельностью. Кроме того, он является создателем информационно-сервисного проекта, который представляет собой каталог ресторанов, салонов красоты, фитнес-клубов и других тематических заведений, расположенных в больших городах России и СНГ.

На тренинге Мутовин расскажет об идеях как элементе творческой деятельности, а также научит отбирать из всех доступных идей лучшие и претворять их затем в жизнь.

Начало трансляции – в 16.30.
Трансляция завершена.

