Россия разработает собственную платежную систему

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В России появится национальная платежная система, заявил Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации. Президент России привел в пример аналогичные сервисы в Японии и Китае, которые стали международными, сообщает РИА Новости.

По словам Путина, платежная система Японии развивалась как национальная, а затем приобрела большую популярность и сейчас действует в 200 странах.

Данным вопросом занимается Центробанк России совместно с правительством. Путин подчеркнул, что создание платежной системы потребует "определенного времени".

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что необходимо создать национальную платежную систему, которая обеспечит бесперебойность внутренних расчетов. Она отметила, что Россия не собирается отказываться от использования международных платежных систем Visa и MasterCard.

Напомним, на прошлой неделе Visa и MasterCard без каких-либо уведомлений перестали проводить операции клиентов банка "Россия", СМП-Банка, а также "Собинбанка" и "Инвесткапиталбанк". На подобные меры руководители платежных систем пошли после того, как США в ответ на присоединение Крыма к РФ ввели санкции против высокопоставленных российских чиновников и банка "Россия".

В настоящее время ограничения действуют только для клиентов банка "Россия".