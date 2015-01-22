Марина Хаустова: развитие как залог покорения вершин

В рейтингах успешных молодых предпринимателей России, ежегодно публикуемых ведущими СМИ, почти не найти представительниц слабого пола. Так уж получилось, что подобные списки буквально оккупированы мужчинами, причем за год меняется всего несколько фамилий и позиций, и это связано обычно с продажей или выводом на IPO крупных активов. Тем не менее, среди ключевых персон современного бизнеса, особенно в сфере IT, есть талантливые девушки. Яркий пример – Марина Хаустова, сооснователь холдинга SeoPult, основатель и генеральный директор агентства контекстной рекламы Клик.Ру и соучредитель компании-разработчика мобильных приложений DigitalClick.

О Seopult сейчас пишут много, и в основном упоминают ключевых персон – Николая Евдокимова, Павла Юшкевича, Алексея Штарева. Но изначально проект создавался четырьмя партнерами, в том числе Мариной Хаустовой, и история о том, как выпускница филологического факультета стала одним из самых востребованных маркетинговых специалистов, участвуя в разработке самого эффективного инструмента для рекламы малого и среднего бизнеса, достойна отдельного рассказа.

Карьера Марины Хаустовой полна резких перемен. Параллельно с учебой на факультете филологии Московского государственного университета Хаустова занималась локализацией компьютерных игр для российского рынка в сотрудничестве с компанией "Новый Диск". Но после трех лет успешной работы, в 2006-м, она отклонила приглашение Blizzard о переходе в европейский офис и сменила сферу деятельности: оставила игровую индустрию, примкнув к команде рекламного холдинга UnMedia. Там Марина Хаустова заняла должность менеджера по работе с клиентами, а спустя полтора года возглавила клиентское отделение.

Хаустова успевала не только управлять командой, но и лично разрабатывать и вести самые сложные рекламные кампании, тестировать новые маркетинговые инструменты, консультировать клиентов. Поскольку рекламодатели обращались в основном за услугами SEO и контекстной рекламы, в 2007 году Марина Хаустова выделила подразделение контекстной рекламы холдинга UnMedia в полноценное рекламное агентство Клик.Ру, которое специализировалось на очень качественном, индивидуальном ведении контекстных рекламных кампаний, а впоследствии выросло в полноценное digital performance agency. В том же году Марина Хаустова, Николай Евдокимов, Павел Юшкевич и Игорь Артеменко запустили Seopult, революционный сервис для автоматизированного продвижения бизнеса в интернете.

До 2008 года на рынке интернет-рекламы все было принято делать вручную, агентства процветали, но Seopult положил начало эре автоматизации. И даже возглавляя агентство контекстной рекламы и взаимодействуя с клиентами напрямую, Марина Хаустова стремилась к более амбициозной цели: собрать достаточное количество стратегического и практического опыта для автоматизации такой непростой услуги, как контекстная реклама.

В 2011 году Марина создала для сервиса Seopult модуль управления контекстными рекламными кампаниями.

С этого момента процесс продвижения бизнеса для пользователей Seopult значительно упростился и ускорился: буквально в три клика можно было запустить свою рекламную кампанию в системах Яндекс.Директ и Google.AdWords и быть уверенным, что автоматизация сделает процесс привлечения потенциальных заказчиков максимально выгодным. Пользователь сразу видит поток посетителей на своем сайте и может выбирать между SEO и контекстной рекламой, принимая решение на основе данных о стоимости трафика по тем или иным ключевым запросам.

Агентство Клик.ру под управлением Марины каждый год показывало троекратный рост. На конец 2014 года офисы Клик.ру были открыты в Москве и Ярославле, а штат агентства насчитывал более 60 высококвалифицированных экспертов в области рекламы, персонально отобранных Хаустовой среди лучших и самых опытных специалистов отрасли.

Главной гордостью и достижением агентства Хаустова называет «одноцентовый трафик», то есть стратегии, позволяющие привлекать огромное количество целевых посетителей по низкой и очень низкой цене. Клик.ру позиционирует себя как камерное ателье, бутик с ограниченным штатом и строго лимитированным числом клиентов: это позволяет сохранить гибкий подход к каждому заказчику. По мере приобретения опыта Клик.ру начал оказывать комплексные услуги в области интернет-маркетинга и поискового продвижения. На сегодня среди клиентов агентства можно найти компании Yota, AnywayAnyday, "Цирк на Цветном Бульваре", "Тайские Авиалинии" и "Башня Федерации".

Формируя рынок

В 2008-м году на базе холдинга UnMedia был создан SeoPult – сервис автоматизированного продвижения сайтов. Для продвижения SeoPult привлекли около 10 миллионов долларов инвестиций, которые сделал фонд Itech и опосредованно через него – инвесторы из Qiwi. Благодаря таким инвестициям и без того успешный проект стал лидером рынка автоматизированного продвижения. С 2008 по 2015 годы его использовали для раскрутки больше 434 000 сайтов.

Успех Seopult во многом определен умением команды предвосхищать потребности рынка: так, перед запуском модуля контекстной рекламы Марина Хаустова провела ряд фундаментальных исследований, которые выяснили, как можно автоматизировать этот инструмент и дополнить им комплексное продвижение сайтов. Многие из разработанных ею эффективных решений и исследований были изложены в книге "Контекстная реклама", написанной Хаустовой в соавторстве с другими известными российскими экспертами. Книга была признана одним из наиболее полезных учебников для маркетологов и была номинирована на Книжную Премию Рунета в 2011 году.

Можно констатировать, что Марина Хаустова принимает активное участие в формировании рынка: она не только разрабатывает революционные решения, но и делится своим опытом с коллегами. За ее плечами – курс вебинаров по контекстной рекламе, представленный на сайте Seopult.tv, а также почетное звание самого популярного лектора в крупнейшей европейской академии интернет-маркетинга Cybermarketing. Она многократно выступала на отраслевых российских и европейских конференциях: NetPromoter, Optimization.by, SearchMarketingDay и многих других. Кроме того, Марина Хаустова охотно консультирует стартапы, перед которыми стоит задача – быстро и с минимальными вложениями выйти на нишевые рынки. В таких ситуациях нужно правильно выбрать стратегию и набор инструментов для ее воплощения, и огромный экспертный опыт Хаустовой просто незаменим.

В 2011 году, после запуска модуля контекстной рекламы в Seopult, Марина Хаустова сфокусировалась на мобильной рекламе, поскольку увидела в этом направлении основную точку роста для рекламного рынка. Она стала соучредителем компании-разработчика мобильных приложений DigitalClick, ориентированной на западные рынки. DigitalClick занимался разработкой мобильных игр, а Марина взяла на себя маркетинговое направление, и спустя полгода мобильные игры этой студии заняли лидирующие позиции в топах сторов многих стран Азии, Европы и Латинской Америки. Полученный Мариной опыт позволил агентству Клик.ру одним из первых на рынке начать оказывать услуги продвижения мобильных приложений и рекламы в мобильной сфере.

Для многих удивительно, что человек с гуманитарным образованием, а тем более – прекрасного пола, успешно осваивает все новые и новые бизнес-направления в области маркетинга, проектирования сервисов. Но как говорит сама Марина Хаустова, такой бэкграунд только дает больше возможностей для поиска новых направлений развития и роста.

В ближайших планах Хаустовой – активное расширение деятельности агентства, экспансия на зарубежные рынки, в частности, Центральной и Западной Европы, дальнейшее освоение индустрии мобильной рекламы и применение полученных навыков для развития международных проектов.

На правах рекламы