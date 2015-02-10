Правительство Москвы окажет всестороннюю поддержку бизнесменам в 2015 году

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Сергей Собянин пообещал всестороннюю поддержку столичным бизнесменам в 2015 году. Это предусматривает антикризисный план мэрии, принятый 10 февраля на заседании президиума правительства.

В сфере импортозамещения в план вошла реализация дополнительных мер для развития кластеров в приоритетных отраслях, включая медицину, авиастроение, информационные технологии, микроэлектронику и производство стройматериалов, а также пищевую промышленность.

Кроме того, будет продолжено финансирование индустриальных парков, технопарков и технополисов. А с производителями импортных товаров планируется заключать долгосрочные государственные контракты, одним из условий которых станет создание и развитие производства в Москве.

"Приоритетными отраслями промышленности в области импортозамещения будут являться те, которые дают продукцию, наиболее потребляемую в больших объемах городом. Это первое. Второе - это потенциал наших предприятий, которые готовы сами производить эту продукцию. И третье - это влияние госзаказчика на те или иные отрасли", - отметил мэр Москвы.

По его словам, в перечень продукции должны войти такие отрасли, как микроэлектроника, нанотехнологии и другие инновационные направления. "Мы уже заключили многолетние контракты на производство вагонов для метро. Это крупнейший машиностроительный контракт в России, предусматривается практически стопроцентное изготовление всех комплектующих на российских предприятиях", - добавил Сергей Собянин.

Помимо этого, власти запланировали введение льгот и рассрочек по арендным платежам за землю. "Важнейшим направлением является поддержка строительного сектора. Напомню, что мы ввели в прошедшем году около девяти миллионов квадратных метров жилья, офисной, коммерческой недвижимости. Нам надо предпринять все меры для того, чтобы этот бизнес поддержать, чтобы объем инвестиций не уменьшался или был достаточно стабильным", - рассказал мэр Москвы.

Проект антикризисного плана столичного правительства прошел обсуждение с представителями предпринимательского сообщества. От бизнеса поступило порядка 100 различных предложений, 80% которых было учтено. Для реализации антикризисного плана осталось принять нормативные правовые акты, а также подготовить проекты городских законов и предложения по изменению федерального законодательства.