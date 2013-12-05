В Москве сократили административные барьеры для застройщиков - Левкин

Сергей Левкин. Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве сократили административные барьеры и упростили прохождение согласований перед строительством. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин в ходе Московского урбанистического форума.

С целью сокращения административных барьеров были утверждены 10 регламентов, отметил Левкин.

Так, из списка требующихся согласований исключили оформление разрешений на вырубку деревьев и кустарников при наличии разрешения на строительство, оформление колористического паспорта при капитальном строительстве.

Кроме того, исключены лишние согласования префектур и управ на всех стадиях реализации строительных проектов.

Семь государственных услуг перевели в электронный вид, подчеркнул чиновник. На строительном портале Москвы ввели сервис - личный кабинет застройщика для обратной связи с инвесторами. В настоящий момент обрабатываются дополнительные функции поиска информации и документов через портал.