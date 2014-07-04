Жерар Депардье откроет в Москве ресторан под своим именем

Жерар Депардье. Фото: ИТАР-ТАСС

Французский актер с российским гражданством Жерар Депардье осенью планирует открыть в Москве ресторан, который он назовет в честь себя самого, передает портал The Local.

Отмечается, что в ресторане будут подавать блюда французской и русской кухни, отобранные по вкусу владельца. Об этом звезда заявил на кинофестивале в Эдинбурге. Также в планах Депардье – открытие подобных ресторанов в Санкт-Петербурге и в Саранске, где актер получил официальную регистрацию.

На сегодняшний день у Депардье уже есть три ресторана в Париже, несколько кафе в Бельгии, а также своя винодельня и винный бутик "Погреб Жерара".

Напомним, после того, как премьер-министр Франции Жан-Марк Эро осудил решение Жерара Депардье переехать в Бельгию из-за высоких налогов во Франции, актер решил отказаться от французского гражданства.

1 января прошлого года актер получил российское гражданство, а паспорт ему лично вручил Владимир Путин. В марте 2014 года Депардье даже выпустил серию часов "Горжусь быть русским".