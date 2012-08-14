Департамент труда выпустит видеоролики о помощи безработным

ИТАР-ТАСС

Столичный департамент труда и занятости населения собирается запустить цикл видеороликов о помощи московских властей безработным. На создание первых пяти серий будет потрачено около одного миллиона рублей.

Продолжительность каждого ролика составит около 10-15 минут. В них будет демонстрироваться деятельность по профориентации, интервью людей, получивших поддержку и прочее. Впоследствии видео выложат в интернет и буду крутить на массовых мероприятиях. Таким образом ведомство пытается привлечь внимание к своим услугам – индивидуальных и групповым консультациям, психологической поддержке безработных, сообщает газета "Известия".

На данный момент в столице зарегистрировано около 60 тысяч безработных, а по неофициальным данным, около 300 тысяч. Московские вузы ежегодно выпускают около 120 тысяч студентов, которых тоже необходимо обеспечить работой.