В столице cнизился уровень безработицы

Уровень безработицы в столице за первые три месяца 2012 года составил 0,64 процента, сообщает сайт Информационного центра Правительства Москвы.

"Это самая низкая безработица и в Москве, и в Европе, и за всю историю наблюдения безработицы в городе", - подчеркнул московский градоначальник Сергей Собянин.

Таким образом, численность безработных жителей столицы за год сократилась на 0,14 процента и составила 40,6 тысяч человек. Последний раз минимальный уровень безработицы в столице, равный 0,8 процента, фиксировался в 2007 году.