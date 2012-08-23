Московские аналоги Гайд-парка появятся в "Сокольниках" и ЦПКиО

В Москве появятся аналоги "Гайд-парка": один - в "Сокольниках", другой - в парке Горького. В каждом из них смогут собираться чуть более 2 тысяч протестующих. На выделенной территории можно будет проводить митинги без всяких разрешений со стороны властей

Экспериментальные площадки по аналогии с Гайд-парком на территории "Сокольников" и парка Горького в Москве могут заработать до конца этого года, сообщил журналистам руководитель столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров. Два столичных парка ранее были выбраны для этих целей рабочей группой по созданию аналога Гайд-парка в Москве.

До 1 января следующего года власти города обязаны внести изменения в законодательную базу о проведении массовых мероприятий. "Эта работа началась, думаю, что в сентябре мы будем выходить на конечный результат", - уточнил Алексей Майоров. Он пояснил, что сначала площадки будут работать как экспериментальные, поскольку необходимо выяснить, "будут ли они работать". "Посмотрим, может, они не заработают. Рабочая группа, может быть, в более широком составе, будет проводить мониторинг", - приводит слова главы департамента РИА Новости.

Майоров добавил, что в случае необходимости представители рабочей группы смогут вносить предложения по изменению формы работы этих площадок и самому месту их расположения. По его словам, на этих площадках должны быть созданы необходимые социально-бытовые условия и организована работа всех служб с точки зрения обеспечения безопасности.

С идеей создать в Москве некий аналог лондонского Гайд-парка изначально выступил Владимир Путин. Будучи главой правительства России, он предложил выбрать в городе место, где люди смогут собираться и открыто выражать свое мнение. После этого мэр Москвы Сергей Собянин поручил создать рабочую группу, которая обсудит с общественностью это предложение. Активно обсуждать идею создания аналога Гайд-парка как площадки для выражения политических взглядов власти Москвы начали в связи с многочисленными акциями оппозиции, которые начались в конце 2011 года в связи с выборами и вызывали недовольство некоторых жителей города в связи с нарушением общественного порядка и неудобствами из-за перегрузки улиц.

В мае 2012 года столичные власти, выбирая подходящие площадки, организовали интернет-опросы москвичей. Среди предложенных вариантов были Болотная площадь, площадка на месте снесенной гостиницы "Россия" в Зарядье, территория спорткомплекса "Лужники", парк "Сокольники" и парк имени Горького. Большинство голосов было отдано за первые два варианта. При этом многие участники опроса заявляли, что люди вольны собираться там, где им хочется. Позже Майоров сообщил, что в итоге рабочая группа будет обсуждать четыре площадки: Болотную площадь, парк "Сокольники", парк Горького и "Лужники", а площадка в Зарядье обсуждаться не будет.