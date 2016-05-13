Первоклассника за рулем автомобиля остановили по дороге в Рязань

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12 мая рязанские сотрудники ДПС остановили автомобиль Kia Rio, которым управлял 7-летний школьник, сообщает пресс-служба управления МВД по Рязанской области.

Юный автомобилист оказался учеником первого класса одной из школ Рязанского района. Находясь дома в одиночестве, он взял ключи от отцовского автомобиля, завел его и отправился в город Рязань.

Автомобиль с ребенком за рулем заметили прохожие. Они сообщили об этом в дежурную часть ГИБДД. Экипажи ДПС получили мгновенную ориентировку и вскоре автомобиль был остановлен в районе Центрального автовокзала Рязани. На место происшествия вызвали родителей мальчика и сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних.

Рязанская Госавтоинспекция просит родителей не оставлять ключи от автомобиля в доступном для ребенка месте, а также не разрешать ему управлять автомобилем, не отучившись в автошколе.

Напомним, с 1 декабря этого года детей в машинах можно будет перевозить только в детских креслах. Пристегивать несовершеннолетних пассажиров "иными устройствами" запретят. Под запрет попадут корректоры, фиксаторы и адаптеры, не отвечающие требованиям безопасности.

По данным Российского Красного Креста в случае возникновения аварии, они часто просто сминают до позвоночника желудок и другие внутренние органы ребенка. Тем не менее треть родителей пользуются ими при перевозке детей, и только 34 процента знают, что эти устройства не обеспечивают безопасность в полной мере.