Бригады скорой помощи предложили обучать самообороне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бригады скорой помощи и других медицинских работников предлагают обучать самообороне. Об этом m24.ru рассказал зампредседателя комиссии по физической культуре, спорту и молодежной политике Мосгордумы, гендиректор образовательного центра "Самбо-70" Ренат Лайшев. По его словам, необходимо защищать медработников не только на законодательном уровне, но также важно дать им навыки физического противостояния агрессии.

"Была такая идея, чтобы медработников обучать самообороне. Самбо – это универсальный вид боевого искусства, и овладеть им сможет любой человек, даже с плотным рабочим графиком", – отметил Лайшев.



"Только в Москве ежегодно фиксируется порядка 200 нападений на медицинский персонал"

Эксперты отмечают, что в последнее время количество хамства и угроз по отношению к врачам скорой помощи не выросло. Однако общественность и СМИ стали уделять больше внимания подобным случаям.

Тем не менее, статистика Минздрава показывает, что за последние шесть лет на медработников при исполнении служебных обязанностей было совершено около 1200 нападений. Только в Москве ежегодно фиксируется порядка 200 нападений на медицинский персонал.В 10 процентах случаев для нападавших это закончилось уголовным наказанием, а в 18 процентах – административной ответственностью.

В пресс-службе департамента здравоохранения пока не прокомментировали позицию ведомства по этому вопросу.

"В некоторых регионах медработникам приходится прибегать к таким средствам, чтобы утихомирить обижающего"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина считает, что такой подход может быть полезен, но только в комплексе с жесткими законодательными мерами.

"Очень важно сделать закон, который будет защищать медицинского работника настолько, что людям, которые хотя бы подумают о том, чтобы обидеть врача, было понятно, что они за это получат очень суровое наказание. Важно понимать, что медработник после такого посягательства не сможет оказать помощь многим людям. А в отношении самообороны, сегодня существуют средства, которые хорошо бы иметь в нашей скорой помощи. Потому что в некоторых регионах медработникам приходится прибегать к таким средствам, чтобы утихомирить обижающего", – пояснила она.

Санина добавила, что также важны психологические курсы по выходу из конфликтных ситуаций. По ее словам, каждый врач должен в определенной степени обладать навыками психолога, чтобы уметь успокоить человека, отговорить его от совершения противоправного деяния.



"Мы уже готовим бортпроводников, учим их противостоять авиадебоширам"

Президент Международной ассоциации самбо (ФИАС) Василий Шестаков поддержал инициативу и отметил, что для медиков можно разработать отдельную программу.

"Федерация готова оказать помощь в реализации этого проекта. Мы уже готовим бортпроводников, учим их противостоять авиадебоширам. Можно организовать подобные курсы для бригад скорой помощи и других медицинских работников. Человеку средних способностей потребуется примерно месяц, чтобы овладеть начальными навыками самообороны", – заключил собеседник m24.ru.

В последнее время разрабатывается множество инициатив по защите медицинских работников. Например, их предлагали приравнять к Например, их предлагали приравнять к органам исполнительной власти , чтобы квалифицировать нападения на них по более тяжкой статье. Госдума также предложила обеспечить врачей тревожными кнопками . Активисты предлагали страховать здоровье врачей . Несмотря на то, что такая мера не спасет от нападения, но позволит получить компенсацию после преступления. Водителям карет скорой помощи предлагали разрешить таранить автомобили , которые мешают исполнению служебного долга. В начале апреля в нижнюю палату парламента был направлен целый пакет законопроектов о защите прав медиков.

Авторы законопроектов предлагают ввести уголовную ответственность за препятствие оказанию медицинской помощи. Речь идет случаях, когда люди угрожают медикам, пытаются их удерживать или не дают пройти к больному. Наказание последует, если это действие привело к причинению пациенту вреда средней тяжести. За такое действие предлагают наказывать штрафом до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо годом исправительных работ, либо четырьмя месяцами ареста. Если же инцидент приведет к смерти больного или его здоровью будет нанесен тяжкий вред, то наказанием станут принудительные работы на срок до четырех лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Еще один документ устанавливает ответственность за отказ пропустить на дороге скорую помощь. Если помощь больному не будет оказана или медики прибудут с опозданием, то водителю, не освободившему проезжую часть, грозит штраф до 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет. Отдельная административная ответственность предусмотрена за сам факт отказа уступить дорогу. Она составляет штраф четыре–пять тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/393]Как правильно вызывать скорую помощь[/URLEXTERNAL]