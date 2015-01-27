В столице провели социальный эксперимент с бездомными людьми

"Вечер": В столице провели социальный эксперимент с бездомными

Телеканал "Москва 24" провел социальный эксперимент. Корреспондент телеканала помог бездомным, просившим подаяние, крупной суммой денег и проследил на что идут деньги, пожертвованные сердобольными москвичами.

Москвичи давно привыкли к попрошайкам в переходах и на улицах. Они часто стоят с плакатами "Подайте на пропитание" и "Помогите на обратный билет". Однако очень многие жители столицы не подают деньги бездомным, считая, что все они - обманщики. Корреспондент телеканала "Москва 24" пожертвовал по 1000 рублей троим бездомным, просившим милостыню.

Нетипичную для подаяния сумму раздали на Площади трех вокзалов. Кроме того, корреспондента оснастили скрытой камерой для съемки "осчастливленных" бездомных.



Первый из участников эксперимента просил денег на обратный билет до Тамбова. Просящий оказался довольно целеустремленным, получив тысячу рублей, попросил подвезти его до дома.

Однако эта тысяча пошла совсем не на билет. Мужчина довольно резво устремился в сторону магазина, где даже начал буянить, пока стоял в очереди за водкой.

Второй участник эксперимента просил деньги на еду и одежду. "Мне кушать купить надо, носки и трусы", - рассказал бездомный корреспонденту. Свое слово он отчасти сдержал - вместе со своим товарищем пошел в тот же магазин, где буянил первый участник эксперимента и купил там кофе и еду.

Последним участником эксперимента стала якобы беременная женщина, утверждавшая, что "срок уже 5 месяцев". "Срок" оказался воздушным шариком, а к женщине сразу же прицепилось "начальство", потребовавшее отдать милостыню.



"Я сейчас тебя ... (непечатное слово - прим. ред.), как этот шарик", - пригрозил "контролер" женщине. Деньги она была вынуждена отдать, а "ребенок" - синий воздушный шарик - немедленно был водружен на прежнее место - под футболку.

В итоге из трех испытуемых лишь один выполнил обещание, данное корреспонденту. Остальные же начали тратить деньги на совершенно другие цели. В любом случае, решение давать подаяние или нет, остается только за обладателем денег.

Отметим, что перед Новым годом в центре Москвы открылся "Ангар спасения" для бездомных. В надувной палатке на Таганке нуждающимся всегда предложат горячий обед, обогреют и даже помогут восстановить документы..