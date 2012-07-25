Подростка-скинхеда осудили на 6 лет за убийство

ИТАР-ТАСС

Симоновский суд Москвы вынес приговор пятерым скинхедам за хулиганство и убийство на националистической почве после беспорядков на Манежной площади в 2010 году, сообщает РИА Новости.

Пять подростков 12 декабря 2010 года, согласно приговору, «около станции метро Коломенское вступили в преступный сговор с целью избиения лиц неславянской внешности». Обвиняемые напали на гражданина Киргизии. Илья Кубраков нанес ему удар ножом в грудь, в результате чего тот умер от потери крови.

Суд признал Кубракова виновным по части 4 статьи 11 (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть) и приговорил к шести годам колонии.

Кубраков вину не признал. Он заявил, что ножом потерпевшего ударил другой человек, который попросил его взять вину на себя. Возможный убийца уверил подростка, что наказание ему не грозит, так как на момент совершения преступления Илье было 14 лет.

Остальные подсудимые отрицали националистические мотивы в своих действиях, но в качестве доказательств обвинения к делу были приобщены изъятые у них националистическая литература, листовки и переписка в социальных сетях.

В результате психологической экспертизы было установлено, что подростки осознавали свои действия.

Подсудимых приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком от 2,5 до 6 лет.

Напомним, что 11 декабря 2010 года 5 тысяч футбольных болельщиков и националистов устроили беспорядки на Манежной площади, куда переместились после шествия в память о болельщике ФК «Спартак» Егоре Свиридове на Кронштадтском бульваре .

Правоохранительные органы возбудили около десяти уголовных дел в отношении участников беспорядков.