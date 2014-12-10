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10 декабря 2014, 09:05

ЦБ отозвал лицензию у "Торгово-строительного банка"

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Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Центробанк отозвал лицензию у "Торгово-строительного банка", сообщает пресс-служба регулятора.

"Торгово-строительный банк" не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов. При этом, как утверждает Центробанк, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах.

На данный момент в банке назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены. Отметим, что "Торгово-строительный банк" является участником системы страхования вкладов.

"Торгово-строительный банк" создан в 1990 году. По величине активов на 1 ноября 2014 года кредитная организация занимала 494 место в банковской системе России.

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Напомним, если у банка отозвана лицензия или он не может расплатиться со своими вкладчиками, то его функции в этой части принимает на себя государственная организация - Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Оно выплачивает вкладчикам деньги через банк-агент, выбранный на основе конкурса из числа аккредитованных при АСВ банков.

Выплаты производятся от имени АСВ и за его счет в соответствии с реестром обязательств банка перед вкладчиками. После этого Агентство занимает место вкладчика в очереди кредиторов и само "выясняет отношения" с банком по поводу возврата задолженности.

АСВ гарантирует возврат суммы до 700 тысяч рублей с учетом процентов. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии. Через 7 дней после отзыва лицензии АСВ публикует в СМИ список мест, куда можно обратиться с заявлением о получении возмещения.

Сообщение обо всех этапах выплаты компенсаций публикуется и на сайте АСВ, а каждому вкладчику направляется письменное уведомление. В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.

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