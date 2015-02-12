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12 февраля, 16:55

Балет онлайн: "Белоснежка и семь гномов" Генриха Майорова в ЗИЛе

балет Культурный центр ЗИЛ Белоснежка и семь гномов прямые трансляции Москва онлайн Генрих Майоров

Фото: m24/Александр Авилов

15 февраля в Культурном центре ЗИЛ можно будет увидеть балет Генриха Майорова "Белоснежка и семь гномов". Исполняет театр Балет Москва.

Хореограф Генрих Майоров, посмотрев оскароносный диснеевский мультфильм "Белоснежка и семь гномов", создал в 1975 году одноименный балет. Произведение российского хореографа оказалось не менее успешным и востребованным, чем мультфильм американского мультипликатора. Генрих Майоров ставил балет в течение 30 лет как в России, так и за рубежом.

Театр «Балет Москва» – один из самых необычных и неординарных театров столицы.
Две самостоятельные труппы – классического балета и современного танца, делая мощный акцент на современной хореографии, – профессионально развивают эту сферу, используя новый язык танца, который актуален сегодня и станет классикой через 20 лет. Художественная политика театра строится на соединении таких, на первый взгляд, полярных методов работы, однако главный принцип остается неизменным – это жанровое разнообразие. Сегодня – современный балет в сопровождении техно-музыканта, завтра – совместный проект с признанным мэтром классического балета, через неделю – молодые российские хореографы переосмысливают современную академическую музыку, через месяц – голландский хореограф представляет экспериментальный перформанс современного танца.


Смотрите прямую трансляцию спектакля на портале Москва онлайн в 17.00.

  • Когда: 15 февраля, 17.00
  • Что: всемирно известный балет
  • Кто: Генрих Майоров
  • Кому смотреть: любителям волшебных сказок и классического балета
Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро Москва онлайн

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